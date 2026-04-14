Residentes do Humap-UFMS conquistam premiação em congresso de Geriatria e Gerontologia

Trabalhos científicos apresentados no GERP garantem 2º e 3º lugar e reforçam protagonismo acadêmico da instituição

A equipe de residentes de Medicina da Clínica Médica do Humap-UFMS/HU Brasil (Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian) alcançou destaque no GERP — um dos principais eventos de integração entre ciência e prática clínica nas áreas de Geriatria e Gerontologia. Sob a preceptoria da Dra. Marta Driemeier, o grupo conquistou o 2º e o 3º lugar com trabalhos científicos apresentados durante o congresso.

O GERP é reconhecido por promover o diálogo entre diferentes gerações de profissionais da saúde, reunindo especialistas para compartilhar pesquisas, experiências e estratégias voltadas ao envelhecimento ativo e saudável. Nesse cenário, a participação da equipe do Humap reforça o compromisso institucional com a produção científica e a qualificação do cuidado.

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