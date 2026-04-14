PM aposentado que atirou na esposa está vivo e em coma induzido na Santa Casa

Informação inicial era de que o PM havia morrido ainda no local do crime

O subtenente aposentado da Polícia Militar, Charles Cano da Mota, de 56 anos, está vivo e internado em estado gravíssimo após atirar contra a esposa e tentar tirar a própria vida, na tarde de segunda-feira (13), no bairro Jardim Colúmbia, em Campo Grande.

A informação inicial, divulgada ainda no local do crime, indicava que o militar havia morrido. O dado foi repassado pelo filho do próprio policial e chegou a ser confirmado pela Polícia Civil. No entanto, posteriormente, foi esclarecido que Charles deu entrada com vida na Santa Casa de Campo Grande.

De acordo com boletim de ocorrência atualizado, a comunicação sobre o suposto óbito foi feita à Polícia Militar de Mato Grosso do Sul pelo filho do subtenente. Enquanto as equipes se deslocavam para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), surgiu a informação de que ele, na verdade, havia sobrevivido.

Os policiais então retornaram contato com o familiar, que confirmou ter recebido inicialmente a notícia da morte, mas que depois foi informado sobre a internação em estado grave. Equipes da PM acompanharam o filho até o hospital, onde foi constatado que o militar está em coma induzido, na chamada “ala vermelha”.

Conforme apurado, o subtenente sofreu perda de massa encefálica e apresenta quadro clínico considerado crítico. Ele permanece sob escolta policial enquanto recebe atendimento médico.

O caso segue sob investigação e é tratado como tentativa de feminicídio, após o militar atirar contra a esposa dentro da residência do casal. A mulher sobreviveu aos disparos e segue em recuperação.

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