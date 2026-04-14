Motorista é preso com carregamento de skunk em transportadora da Capital

Motorista que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante nessa segunda-feira (13) após ser flagrado com 52 quilos de skunk em Campo Grande. A apreensão foi realizada pela Polícia Federal no momento em que a droga era descarregada em uma transportadora da cidade.

Segundo a PF (Polícia Federal), o entorpecente tinha como destino final a cidade de São Paulo (SP). O suspeito foi encaminhado à Superintendência da Polícia Federal e permanece à disposição da Justiça. A droga também foi apreendida para os procedimentos legais.

Outras apreensões de skunk em 2026 – Levantamento mostra que o skunk aparece em diferentes ocorrências ao longo de 2026, quase sempre associado a rotas de tráfico interestadual e internacional.

Em janeiro, a primeira apreensão do ano envolveu 172 quilos da droga em Corumbá. O entorpecente estava escondido em um caminhão abordado na BR-262 e era transportado por um motorista boliviano que viajava com a família. Segundo a polícia, a carga sairia da fronteira e seguiria para o interior do Estado.

Já em abril, outra ocorrência chamou atenção em Dourados. Durante fiscalização, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) encontrou 30 quilos de skunk escondidos em um caminhão carregado com soja. No mesmo veículo também havia cocaína e haxixe. O motorista confessou que havia pegado a carga na fronteira com o Paraguai e faria entregas em diferentes cidades do país.

Outro caso envolve uma médica presa por tráfico de drogas. A profissional, de 43 anos, foi detida em janeiro na BR-267, em Nova Alvorada do Sul, enquanto transportava entorpecentes em um carro. No veículo, estavam também duas crianças e um passageiro.

Durante a abordagem, os policiais encontraram 63,1 quilos de maconha e 9,4 quilos de skunk escondidos no automóvel. Segundo a investigação, a droga seria levada até São Paulo.

A médica confessou o transporte e afirmou que receberia como pagamento a regularização de um veículo com restrição judicial. O caso segue em apuração para identificar outros envolvidos na logística do tráfico.

Droga mais potente – O skunk é uma variação da maconha com potência significativamente maior. A droga é produzida a partir de flores selecionadas da planta cannabis, cultivadas com técnicas específicas para aumentar a concentração de THC (Tetra-hidrocanabinol), o principal composto psicoativo.

Enquanto a maconha comum apresenta níveis mais baixos ou moderados de THC, o skunk pode atingir concentrações muito mais elevadas, o que intensifica os efeitos no organismo. O odor forte também é uma característica marcante, frequentemente perceptível em abordagens policiais.

Por ser mais concentrado, o consumo está associado a maior risco de dependência e a efeitos adversos mais severos, como ansiedade, paranoia e prejuízos cognitivos. No mercado ilegal, costuma ter valor mais alto em relação à maconha comum.

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