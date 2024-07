Reforço da vacina da covid-19 segue disponível, mesmo após termino da “xepa”

A dose de reforço da covid-19 vem sendo priorizada desde junho, para o público-alvo. Mesmo com o fim da ” Xepa”, prática conhecida por vacinar com o que sobra, ainda é possível se imunizar nas unidades de saúde de Campo Grande.

A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) informou que a “xepa” não está mais sendo realizada devido à ampliação para novos públicos. Atualmente, a dose de reforço é recomendada para:

Pessoas com cinco anos ou mais pertencentes aos públicos prioritários que tenham tomado a última

dose há pelo menos seis meses;

Pessoas com 60 anos ou mais;

Pessoas com 5 anos ou mais com imunocomprometimento;

Gestantes e puérperas.

Conforme o último boletim da SES (Secretaria Estadual de Saúde) Mato Grosso do Sul tem 81,9% de habitantes vacinados. A maior faixa etária é imunizada é a de idosos entre 75 e 79 anos, com 142,9% no esquema primário e 61,1% com a dose de reforço.

