Comércio espera movimento tímido nas vendas de Dia dos Pais

Lojistas apostam em promoções para conseguir atrair clientes

Faltando um mês para a celebração do Dia dos Pais, o varejo está se preparando para um aumento modesto nas vendas durante data neste ano. Apesar das expectativas de uma recuperação econômica gradual, os comerciantes permanecem cautelosos em suas projeções.

Denilson dos Santos, proprietário de uma tradicional loja de camisas na Capital, aguarda com expectativa a chegada do Dia dos Pais. “Para minha loja, o Dia dos Pais só perde para o Natal em termos de vendas, mas, para realmente movimentar o comércio, preciso investir em campanhas e promoções”, afirma o comerciante.

Confiante nas estratégias de marketing, Denilson projeta um crescimento de 30% nas vendas em comparação ao mesmo período do ano passado. “Estamos preparando ofertas especiais e facilidades de pagamento para atrair mais clientes e garantir que a data seja um sucesso”.

O empresário ressalta que, apesar de toda a preparação antecipada, o movimento maior é impulsionado pelos consumidores que deixam as compras para a última hora. “A maior parte das vendas ocorre nos dias que antecedem o Dia dos Pais. Precisamos estar prontos para atender essa demanda de última hora”, finaliza.

As relojoarias também estão se preparando para a celebração, que será no segundo domingo do mês de agosto. César Nogueira, proprietário há 38 anos de uma loja do segmento, na Capital, projeta um crescimento razoável nas vendas. “Podemos falar em um aumento de 15%. As pessoas não costumam investir muito no presente para os pais, então, os modelos mais tradicionais e baratos são os que mais vendem”, explica o empresário.

César destaca a importância das promoções para alavancar as vendas. “Promoções como desconto progressivo ou ‘compre um relógio e leve uma caneta’ são responsáveis por 90% das nossas vendas”, afirma.

O segmento de perfumaria também se prepara para o crescimento das vendas. Juliana Silva, gerente de uma loja de cosméticos na Capital, ressalta a importância da data para o setor. “Nossos kits prontos são o carro-chefe da data. Eles oferecem uma variedade de produtos a preços atraentes, o que chama a atenção dos consumidores”, explica.

Juliana estima crescimento de 30% nas vendas em comparação ao ano passado e destaca que a maior parte das compras ocorre nos dias que antecedem a data. “O volume maior de vendas vem dos consumidores que deixam as compras para a última hora. Precisamos estar preparados para atender essa demanda de última hora”, conclui a gerente.

Pesquisa de preços revela opções variadas para presentes de Dia dos Pais

A equipe do jornal O Estado realizou uma pesquisa de preços para os presentes de Dia dos Pais, revelando uma ampla gama de opções para todos os bolsos. As camisas, tanto casuais quanto sociais, lideram a lista de preferências, com preços que variam de R$ 89,90 a R$ 340 para opções mais sofisticadas.

No setor de relojoaria, a diversidade é ainda maior. Os modelos de relógios apresentam uma ampla variação de preços, começando em R$ 183,90 e ultrapassando os R$ 3 mil para peças de luxo.

Já na perfumaria, os kits prontos são uma escolha popular, atendendo a diferentes públicos. Os preços dos kits variam entre R$ 186 e R$ 586 oferecendo opções acessíveis e de maior valor para quem deseja caprichar no presente.

Por Ana Krasnievicz

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook eInstagram

Leia Mais