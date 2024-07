MS registra 36 novos casos de Covid-19, mas segue sem mortes pela doença

Conforme dados do boletim epidemiológico da SES (Secretaria de Estado de Saúde), divulgado nessa terça-feira (9), Mato Grosso do Sul teve aumento no número de casos por Covid-19. No entanto, apesar das novas confirmações da doença, o Estado sem novas mortes, segue pela terceira semana consecutiva.

Os dados foram comparados com o boletim epidemiológico registrado na semana anterior, que também não apontava novos casos pela doença e indicava 25 casos confirmados. As informações divulgadas ontem pela SES, apontam 36 novas confirmações de Covid-19 em MS. Desde o início da Pandemia, foram registradas 11.249 mortes e de 634.130 infectados pelo vírus.

Desde janeiro de 2024, foram registrados 68 mortes por covid no Estado. A última vítima pela doença foi um idoso, de 78 anos, que morava em Aparecida do Taboado, a 457 km de Campo Grande. Ele morreu no dia 10 de junho.

Vacinação

Registros da SES revelam que Mato Grosso do Sul registra 81,9% da cobertura vacinal monovalente. Destes, 142,9% são idosos entre 75 a 79 anos que se vacinaram no esquema primário e 61,1% com o reforço da bivalente.Já a faixa etária entre 60 e 64 anos, cerca de 99,2% estão imunizados no esquema primário e 31,3% no reforço da bivalente.