Projeto Verão: Meta é alcançada com disciplina no treino

Meta será alcançada a partir de disciplina no treino, alimentação adequada e rotina de descanso durante vários meses

Por Bruna Marques – Jornal O Estado

O “projeto verão” é algo que quase todo mundo já tentou fazer, pelo menos, uma vez na vida. Com o fim do ano e o verão chegando, as pessoas deixam o sedentarismo e a preguiça de lado e tomam uma dose de motivação.Afinal, muitos querem estar com o corpo bacana para aproveitar os dias de sol, praia e piscina. Perder peso e queimar algumas gordurinhas indesejáveis é totalmente possível, porém essa dedicação com a vida fitness deve ser constante e durante todo o ano.

De acordo com a coordenadora do Curso de Educação Física da Estácio Campo Grande, Dayanne Sarah Lima Borges, o que comumente chamamos de “projeto verão” é alcançado a partir de disciplina no treino, alimentação adequada e rotina de descanso durante vários meses.

“O que devemos entender é que o ‘projeto verão’ deve ser algo contínuo e de forma consistente para não cairmos no erro de esquecer todos os requisitos já mencionados. O que quero dizer é que o ‘projeto verão’ precisa durar o ano todo. É possível obter resultados faltando 4 meses para o fim do ano, contudo, é importante ressaltar a importância de procurar profissionais especializados para um acompanhamento específico e direcionado para o seu objetivo. Evite dicas e tendências que as redes sociais oferecem, pois nada substitui a avaliação de um profissional atento às suas necessidades”, orienta a docente.

Segundo Sarah, o tempo perdido não pode ser recuperado, o que você precisa ter em mente é que com regularidade você conseguirá atingir o objetivo.

“Pode ser em quatro, cinco, seis meses ou um ano, o importante é ter consciência da mudança para uma vida saudável, não apenas focando para uma estação saudável”, aconselha. ]

Ajuda profissional

A docente afirma que procurar ajuda profissional é imprescindível para alcançar os resultados. Cada área trabalha de forma específica para atender as necessidades da pessoa.

“De forma alguma podemos nos orientar por dicas generalistas de outras pessoas, mesmo que tenham procurado ajuda profissional, por que o que funciona para uns pode não fazer diferença ou ser maléfico para o outro. Isso se dá pela sua individualidade biológica”, indica.

Fazer mudanças drásticas na rotina já estabelecida não é recomendado, pois isso acarreta em uma maior probabilidade de declinar no projeto de vida saudável tendo em vista que uma mudança neste sentido interfere de forma abrupta na parte psicológica. “Os profissionais indicam mudanças progressivas para que seu corpo e mente consigam entender a nova rotina de vida”, esclarece.

Mude a estratégia

Para quem não se adapta com atividades físicas em academias de musculação, a Sarah aconselha procurar outras alternativas.

“Em Campo Grande temos diversos ambientes para a prática de exercícios físicos com auxílio de profissional de Educação Física. Temos programas municipais e estaduais que contam com atividades de dança, pilates, natação, vôlei, treinamento funcional, beach tênis entre outros. Mais ainda para todas as idades”, propõe.

A dica da profissional para quem está desmotivado é: “Sabemos que a prevenção é a melhor forma de nos afastar de doenças que são causas de um número imenso de mortes por ano, tais como hipertensão e diabetes. Portanto, quanto mais você se preocupar em ter uma alimentação saudável, fazer exercícios físicos, priorizar uma quantidade de sono adequada, maiores serão as chances de você desfrutar momentos com sua família, seus amigos, e com isso ter mais qualidade de vida”, conclui.

Confira mais notícias na edição impressa do Caderno Viver Bem.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.