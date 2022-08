Pacientes são internados nos corredores da Santa Casa

De acordo com relatos, o Hospital Santa Casa de Campo Grande está com leitos lotados e pacientes têm sido mantidos acamados no corredor do setor de ortopedia. Segundo um leitor, que relatou com imagens a situação do hospital, os pacientes têm dividido espaço nos corredores, indicando que não se teria leitos suficientes para acomodar todos os que estão internados.

Conforme a denúncia, no total, haveria nove pacientes no corredor do hospital, mesmo tendo vagas em leitos no sétimo andar. O leitor ainda alega que ocorreram altas nos últimos dias, o que resulta em leitos livres.

Ainda segundo o mesmo leitor, as macas com os pacientes foram encaminhadas para o corredor na manhã da última quinta-feira (18). “Mesmo com condições de acomodar pacientes no leito, o hospital permite tais ações. De certa forma, chega a ser um descaso com a população”, criticou em denúncia.

Procurado por O Estado, o Hospital Santa Casa de Campo Grande informou “que a situação de superlotação de pacientes acontece de forma recorrente no hospital, por conta da quantidade de pessoas que chegam ao Pronto-Socorro buscando atendimento, que é maior que a capacidade física do local, o que acaba ocasionando a realocação nos corredores”.

Em nota, a Santa Casa ainda declarou que tal condição é reportada constantemente aos órgãos de regulação responsáveis, porém estes continuam encaminhando os pacientes para atendimento no hospital. A unidade ainda lamentou a situação e reafirmou que, “mesmo diante as dificuldades, busca atender todos de forma mais humana e ágil possível”.

A instituição pontuou que possui leitos que são específicos para determinadas especialidades, e que, mesmo estando disponíveis de forma temporária, não podem ser ocupados por outras patologias, como os leitos de cuidados paliativos, cirurgia cardiovascular e eletivas.

Dados da Santa Casa

A UDC (Unidade de Decisão Clínica – Crítica), no Pronto-Socorro, amanheceu ontem (19) com 18 pacientes, sendo 13 internados e os demais aguardando por exames clínicos e laboratoriais, além de avaliações médicas para definição da conduta.

A capacidade técnica para este setor é de seis leitos. Já na Unidade de Decisão Clínica – Não Crítica, estão 24 pacientes, sendo 8 internados. Todos os pacientes aguardam por um leito de internação. Neste setor, a capacidade técnica é de apenas sete leitos.

Por Brenda Leitte – Jornal O Estado.

