Projeto levará unidades móveis de saúde a caminhoneiros nas rodovias

Ministério da Saúde visa melhorar acesso ao atendimento médico para caminhoneiros com a instalação de unidades móveis de saúde

Na próxima quinta-feira (4), será apresentada uma proposta voltada para o atendimento de saúde aos caminhoneiros: unidades móveis que irão percorrer as rodovias do Brasil. A apresentação acontecerá durante uma audiência pública promovida pela Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde (AgSUS), e faz parte do programa Agora Tem Especialistas, criado pelo Ministério da Saúde para reduzir o tempo de espera nas filas do Sistema Único de Saúde (SUS).

O modelo de atendimento será implementado em áreas de grande fluxo de caminhoneiros, como pontos de descanso nas rodovias, postos de combustíveis e portos, locais onde muitos profissionais da categoria frequentemente passam longos períodos. A ideia é oferecer um atendimento médico mais rápido e acessível, sem a necessidade de deslocamentos longos, o que facilita o acesso à saúde para essa classe trabalhadora.

O programa foi lançado no final de maio, e durante o lançamento, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, detalhou como a iniciativa funcionará em parceria com o Ministério dos Transportes. Ele explicou que as unidades móveis estarão conectadas ao prontuário eletrônico do SUS, facilitando a integração e agilidade no atendimento. “Vamos instalar unidades móveis em áreas de apoio aos caminhoneiros, integradas ao prontuário eletrônico do SUS”, afirmou Padilha.

O modelo é justificado pela realidade de muitos caminhoneiros, que não possuem moradia fixa, vivem em áreas de difícil acesso ou em regiões periféricas, o que dificulta o atendimento médico regular. Além disso, a natureza da profissão, com longas jornadas e rotina itinerante, impede que muitos profissionais busquem cuidados médicos nos postos de saúde convencionais.

A proposta também inclui unidades semifixas, ampliando a capacidade de atendimento nas regiões de maior demanda. Durante a audiência pública, além de detalhar o funcionamento das unidades móveis, será debatido o processo de credenciamento de prestadores de serviços, que poderão ser empresas privadas com ou sem fins lucrativos. A reunião será realizada de forma virtual, via Google Meet, e os interessados poderão se inscrever até as 18h da próxima quarta-feira (3), enviando e-mails para [email protected].

O objetivo do projeto é levar saúde de qualidade a uma categoria essencial para a economia brasileira, mas que enfrenta sérias dificuldades para acessar serviços médicos.

