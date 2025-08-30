Homem de 46 anos é morto com sinais de violência em Ladário

Polícia investiga envolvimento de suspeitos após desentendimento em bar

Um homem identificado como Luciney Hélio da Silva, de 46 anos, foi encontrado morto na madrugada deste sábado (30) na rua Heitor Paulo de Oliveira, bairro Nova Aliança, em Ladário. A informação é do Diário Corumbaense.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima apresentava um corte perfurocortante no pescoço, afundamento de crânio e hematomas no rosto. Próximo ao corpo, foram localizadas pedras e garrafas que podem ter sido utilizadas no crime. O local foi isolado para o trabalho da perícia.

O filho de Luciney esteve no endereço e fez o reconhecimento do corpo. Um amigo também compareceu e afirmou que ele era usuário de drogas e dependente de álcool.

Testemunhas contaram ao jornal que, horas antes do crime, a vítima havia discutido com um homem em um bar. Populares apontaram ainda que esse indivíduo, acompanhado de outro rapaz com histórico de homicídio e outros delitos, poderia estar envolvido na agressão. O segundo suspeito teria um relacionamento com a mulher que estava no bar com Luciney.

O caso segue em investigação pela Polícia Civil.