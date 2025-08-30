Colisão deixa um morto e outro ferido em Dourados

Acidente na MS-379, entre a BR-163 e o distrito de Panambi, resultou em uma vítima fatal e outra ferida

Uma colisão frontal entre dois veículos deixou uma pessoa morta e outra ferida neste sábado (30), na MS-379, entre a BR-163 e o distrito de Panambi, em Dourados. O motorista de um dos carros, Ueverton Guarizo, de 31 anos, morreu no local, preso às ferragens. O outro motorista, Daniel Narciso, de 29 anos, foi socorrido com ferimentos pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com informações, Ueverton seguia em direção à BR-163 quando o acidente aconteceu. Após o impacto, um dos veículos foi parar fora da pista e o outro capotou. Equipes de emergência, incluindo o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e a Polícia Militar Rodoviária (PMR), chegaram rapidamente para atender a ocorrência.

A perícia da Polícia Civil foi acionada para investigar as causas do acidente.

