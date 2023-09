Programa Povo das Águas: população do Baixo Pantanal começa a ser atendida a partir de hoje

O Programa Social Povo das Águas vai atender os ribeirinhos do Baixo Pantanal a partir desta sexta-feira, dia 1 de setembro.

O trabalho começa no Porto Formigueiro, das 14h às 17 horas, na casa da senhora Fátima. No dia 2, sábado, a ação se concentra no Porto da Manga, das 8h às 12 horas. Já no domingo, 3 de setembro, serão assistidas as famílias de Porto Esperança, das 8h às 12 horas, na sede da escola municipal da região.

Na segunda-feira, dia 4, o Programa Social chega a Forte Coimbra, onde atenderá a comunidade das 8h às 12 horas na Escola Municipal Ludovina Portocarrero. O cronograma de atendimento se encerra na terça-feira, dia 05, no Porto Morrinho, onde os serviços serão oferecidos das 8h às 12 horas no Hotel Pesqueiro da Odila.

O Povo das Águas é um projeto realizado pela Prefeitura de Corumbá e coordenado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania e leva atendimentos diversos às comunidades de difícil acesso do Pantanal sul-mato-grossense. O trabalho integrado reúne servidores das secretarias de Assistência e Cidadania, Educação, Saúde e de Governo.

Confira abaixo o cronograma de atendimento dos primeiros cinco dias desse mês:

Taquari

Entre os dias 15 e 20 de agosto, o Povo das Águas atendeu as famílias ribeirinhas da região do Taquari. Foram 205 atendimentos médicos, 279 de enfermagem, 68 odontológicos, além de 328 doses de vacinas contra a H1N1 e a Covid-19.

Duzentas e treze famílias foram atendidas pelo CRAS Itinerante, sendo 44 atualizações do CadÚnico e a entrega de 183 cestas básicas, 352 cobertores e 81 absorventes do programa Fluxo Legal.

Sessenta e cinco pessoas ainda receberam atendimentos jurídicos oferecidos pela Defensoria Pública da União de Campo Grande. Várias palestras com os temas da campanha Agosto Lilás também foram realizados nas comunidades visitadas pelo Programa Social.

