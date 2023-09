População reclama de falta de hospital em Batayporã, fechado desde 2016

A população do município de Batayporã, a 311 quilômetros de Campo Grande, sofre com a falta de um hospital na cidade desde o fechamento do Hospital São Lucas, em 2016. Agora, o município está há sete anos sem um hospital e não há previsão de reabertura.

O Hospital São Lucas de Batayporã foi fechado na gestão do ex-prefeito Beto Sãovesso (PSDB) devido à falta de recursos provenientes da falta e de atrasos dos repasses das esferas municipais, estadual e federal. Conforme informações da mídia local, no início de 2017, no mandato de Jorge Takahashi (PMDB), o Executivo Municipal propôs que a entidade arcasse com a contratação dos médicos, uma das maiores despesas.

Atualmente a população de Batyporã precisa buscar atendimento no Hospital Regional de Nova Andradina, a 10 quilômetros de distância. Porém, moradores protestam contra o deslocamento, alegando que nem todos possuem condições para realizarem a locomoção, principalmente em casos de urgência e emergência, onde seria necessário um veículo.

A técnica de enfermagem e residente do município de Batayporã, Jeniffer Dantas, relata que o fechamento do hospital local a obriga a trabalhar na cidade vizinha, realizando o deslocamento por meio de motocicleta.

A reportagem entrou em contato com a prefeitura de Batayporã e, em nota enviada, o município informou que a população não está desassistida, e conta com o pleno funcionamento do Pronto Atendimento Médico (PAM) da cidade.

Além disso, quando se trata de atendimentos de alta complexidade, o município funciona conforme o modelo de regionalização de assistência em saúde, preconizado pelo SUS (Sistema Único de Saúde), das microrregionais. “No âmbito de Batayporã e de todo o Vale do Ivinhema, a microrregião de referência é Nova Andradina, por meio do Hospital Regional Francisco Dantas Maniçoba. O município vizinho está localizado há 10 quilômetros de Batayporã”, diz a nota.

Conforme o Ministério da Saúde, a regionalização é a regionalização “uma estratégia para corrigir as desigualdades no acesso e a fragmentação dos serviços de Saúde, por meio da organização funcional do SUS, com definição das responsabilidades dos entes federados, e dos fluxos de referência, para a garantia de acesso da população residente na área de abrangência de cada espaço regional”.

Além de Batayporã, a microrregião de Nova Andradina também abriga os municípios de Anaurilândia, Angélica, Ivinhema, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul e Taquarussu.

Ainda segundo a nota, a prefeitura afirma que o Poder Executivo segue com investimentos na rede de assistência com implementações no atendimento a saúde como contratação de plantão médico no PAM, aquisição de ambulâncias e, já no contexto da atenção básica, o fortalecimento de todas as ESF. “Atualmente, Batayporã é classificada como a segunda melhor atenção básica de Mato Grosso do Sul, com nota 9.87, de acordo com o índice de desempenho do Previne Brasil, que é responsável por acompanhar os critérios de financiamento estabelecidos pelo SUS”, finaliza.