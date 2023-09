Passageiro de carro de aplicativo é preso com 48 quilos de maconha

Um homem de 53 anos, foi preso na noite de ontem (31), com 48 quilos de maconha, escondidos em um carro de aplicativo, na BR-463, em Ponta Porã.

Informações do site Porã News, o veículo foi abordado quando passava pelo Posto Capey. Após dar sinal de parada ao motorista do VW Gol, os policiais interrogaram o passageiro, que apresentou nervosismo em suas repostas, levantando suspeita dos agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O motorista do carro de aplicativo também foi interrogado, quando disse que levava o passageiro até Dourados.

Após as informações, os policiais revistaram a bolsa do passageiro, quando encontraram 48,3 quilos de maconha, divididos em tabletes. Diante do flagrante, o passageiro de 53 anos, confessou o transporte dos entorpecentes até Dourados, onde receberia uma quantia de dinheiro.



O homem recebeu voz de prisão e encaminhado até a Depac (Delegacia Pronto Atendimento Comunitário) do município.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.