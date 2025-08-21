Programa de residência médica do Hospital Regional de MS está com inscrições abertas; saiba mais

A Funsau (Fundação Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul) está com processo seletivo em aberto para preenchimento de vagas no programa de residência médica do HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul).

Na residência médica, há vagas, com acesso direto, para Cirurgia Geral. Já as vagas com pré-requisito são para Cardiologia, Gastroenterologia e Nefrologia. A residência em Cirurgia Geral tem duração de três anos, enquanto as demais duram dois anos.

As inscrições para as residências devem ser realizadas até 22 de agosto, diretamente no site do HRMS. As provas serão aplicadas no dia 31 de agosto, no HRMS.

O edital, na íntegra, pode ser acessado aqui.