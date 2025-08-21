Lula entrega 400 unidades odontológicas móveis para ampliar atendimento em comunidades vulneráveis

Veículos vão atender indígenas, quilombolas, pessoas em situação de rua e moradores de assentamentos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta quinta-feira (21), em Sorocaba (SP), a entrega de 400 Unidades Odontológicas Móveis (UOMs) destinadas a levar atendimento de saúde bucal a comunidades em situação de vulnerabilidade. O investimento, de R\$ 152 milhões, faz parte do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e integra o Brasil Sorridente, política criada em 2004, no primeiro mandato de Lula, para garantir assistência odontológica gratuita no país.

Durante o evento, Lula destacou a importância de priorizar a saúde bucal no sistema público. “É muito fácil você ser governante para fazer uma ponte. Agora é muito difícil você ser governante para fazer aquilo que o povo tem necessidade prática, rápida e muito necessária. E a questão odontológica é uma delas”, afirmou.

O presidente criticou a negligência histórica com o tema e reforçou a dimensão social da iniciativa. “Tem muita gente que não sabe que isso \[saúde bucal] é necessidade. Tem muita gente que não se dá conta, que não faz falta, até acha bonito: ‘Nossa, que moça bonita sem dente’. Não é possível, não é bonito, não é moral, não é decente. Não para pessoa, mas para o Estado que deixa a pessoa ser daquele jeito”, disse.

As unidades móveis vão circular por todas as regiões do país. O Nordeste será o maior beneficiado, com 207 veículos, seguido do Norte (95), Sudeste (45), Centro-Oeste (32) e Sul (21). A seleção dos municípios levou em conta vulnerabilidade socioeconômica, extensão territorial e equilíbrio regional, segundo o Ministério da Saúde.

O ministro Alexandre Padilha lembrou que a falta de cuidados odontológicos pode trazer consequências graves. “Muitas doenças são provocadas por uma má saúde bucal, inclusive câncer. Alguns tipos de câncer têm um risco maior de acontecer se a pessoa tem problema nos dentes”, disse. Ele acrescentou que problemas bucais também podem afetar o sistema digestivo, causar dores de cabeça e impactar diretamente a autoestima.

Cada veículo conta com cadeira odontológica completa, aparelho de raio-x, ar-condicionado, frigobar, exaustor, gerador de energia, além de instrumentos odontológicos básicos e equipamentos especializados. As equipes de Saúde Bucal, formadas por dentista e auxiliar ou técnico, serão responsáveis pelo atendimento. Em casos de maior complexidade, os pacientes poderão ser encaminhados para centros especializados.

O governo prevê entregar mais 400 unidades até 2026 e renovar a frota a cada cinco anos. Além disso, Padilha assinou portaria que reajusta os valores de implantação das UOMs de R\$ 7 mil para R\$ 9.360, igualando ao repasse mensal de custeio feito aos municípios. A medida também amplia as possibilidades de credenciamento das equipes, que agora podem atuar em programas como Saúde da Família Ribeirinhas, e-Multi Indígena e Consultório na Rua.

