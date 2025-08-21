Trio é preso em flagrante por tortura após vítima dar entrada em hospital com orelha mutilada

Na manhã desta quarta-feira (20), três homens foram presos em flagrante por suspeita de tortura, em uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. A ação teve início após um homem ferido dar entrada no hospital local, com um grave corte na orelha causado por arma branca.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada via Central de Operações após o relato da vítima, que inicialmente identificou um dos agressores apenas por um apelido. O suspeito foi localizado em um ponto conhecido pelo tráfico de drogas e, ao ser abordado, confessou ter desferido o golpe de faca, alegando legítima defesa. A ocorrência foi inicialmente tratada como lesão corporal.

No entanto, em uma nova oitiva, a vítima revelou ter sido alvo de uma sessão de tortura praticada por três indivíduos. De acordo com o depoimento, ele foi abordado em frente a um comércio e levado para uma área de matagal, onde foi agredido com uma ferramenta metálica. Durante o ataque, parte de sua orelha foi mutilada. Além disso, ele foi ameaçado e impedido de fugir, enquanto era pressionado a confessar o suposto furto de dinheiro de um dos autores.

Diante da gravidade das novas informações, a Polícia Civil iniciou diligências imediatas e conseguiu localizar e prender os demais envolvidos. Em depoimento, um dos suspeitos admitiu ter usado um objeto para impedir a fuga da vítima, enquanto outro realizava o corte e o terceiro proferia ameaças para forçar uma confissão.

Os três homens foram autuados em flagrante pelo crime de tortura e seguem à disposição da Justiça. A atuação rápida e integrada das forças de segurança foi fundamental para o esclarecimento do caso e a responsabilização dos autores.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram