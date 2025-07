Profissionais de saúde do Humap-UFMS falam sobre o morango do amor

Sobremesa do momento tem gerado ansiedade e também pode ser prejudicial à saúde

O morango do amor virou a sobremesa do momento, e não é difícil entender a razão. Vídeos com recheio escorrendo, o som da crocância nas mordidas, pessoas elogiando com entusiasmo exagerado e aquele famoso “você precisa experimentar” bombardeiam a todos nas redes sociais. São imagens e opiniões que, de tanto se repetirem, fazem as pessoas acreditarem que realmente estão perdendo algo se não entrarem na onda.

“Isso ativa um desejo imediato de estar junto, de fazer parte. Não é só sobre o doce, é sobre não ficar de fora. O tal do ‘todo mundo está indo’ parece criar uma pressão invisível, e aí você se pega numa fila quilométrica, gastando mais do que devia, só para provar o que viu nas redes sociais. É uma mistura de curiosidade com medo de ficar por fora da conversa. E nem sempre a gente percebe o quanto isso está nos guiando”, afirma o psicólogo do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS/Ebserh), Thiago Ayala, especialista em psicologia da saúde e terapia cognitivo comportamental.

O especialista explica que quando esse tipo de comportamento vira rotina (sair correndo atrás de cada novidade, de cada “febre” da internet), começa a ganhar um peso emocional, desencadeando frustrações. “A questão não é o produto, mas a velocidade com que desejos são fabricados e descartados, como se fossem atualizações de aplicativo. E isso tudo tem impacto na nossa vida. Faz a gente gastar energia com o que é passageiro, deixa um gosto amargo de insatisfação quando aquilo não é tão incrível quanto parecia, e às vezes até atrapalha a saúde, o bolso, ou as relações. Controlar esse impulso não é sobre se proibir de curtir as coisas, mas sobre pensar: eu quero isso mesmo, ou só quero sentir que estou por dentro?”.

Doce calórico

Apesar de parecer um doce inofensivo, por conter fruta, o consumo do morango do amor pode trazer riscos quando consumido em excesso ou com muita frequência. Mesmo contendo morango, que é uma fruta rica em vitamina C, antioxidantes e fibras, o doce pode ter, em média, 300 calorias por unidade, ou mais, dependendo do tamanho.

“O consumo frequente pode causar picos de glicemia, ganho de peso, aumentar a resistência à insulina e agravar quadros de obesidade e levar ao desenvolvimento de diabetes. Também pode alterar a permeabilidade intestinal, deixando o corpo suscetível ao desenvolvimento de doenças, como alergias e autoimunes. Além disso é feito com alimentos ultraprocessados (leite condensado, creme de leite, açúcar refinado) o que vai contra as recomendações do Guia de Alimentação Saudável do Ministério da Saúde e recomendação da OMS”, salienta a nutricionista do Humap, Laura Oliveira Pael.

Para não comprometer a saúde, a especialista sugere o consumo de morango acompanhado de chocolate 70% cacau, creme de ricota ou iogurte natural sem açúcar e adoçante.

“Se for consumir o morango do amor, o ideal é consumi-lo após as principais refeições, nunca em jejum, para evitar pico de glicemia. O morango isoladamente é uma fruta pouco calórica, de baixo índice glicêmico e um aliado para alimentação adequada”.