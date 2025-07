Indivíduo que ajudou na morte de professor na Aldeia Pirakuá é preso em Bela Vista

Este é o quarto integrante capturado do grupo que cometeu o crime

Na manhã desta sexta-feira (24), foi encontrado e preso o quarto suspeito de participar no crime ocorrido na Aldeia Pirakuá em Bela Vista. O homem de 31 anos foi capturado pela polícia enquanto fugia para uma região de fazendas já na cidade de Antonio João.

Os outros integrantes haviam sido identificados ainda no dia do crime, a partir de entrevistas preliminares e pelo testemunho de lideranças da Aldeia. Um deles, de 24 anos foi detido em flagrante ainda no domingo, dentro da comunidade indígena.

O veículo que o professor utilizava, uma motocicleta, foi abandonada a cerca de 200 metros do corpo, com indícios de tentativa de “ligação direta”.

No dia seguinte, uma equipe policial militar localizou o segundo suspeito, um homem de 29 anos, considerando a perseguição ininterrupta, também foi preso em flagrante. Os dois tiveram suas prisões em flagrante confirmadas e convertidas em preventiva pelo Poder Judiciário.

Nos interrogatórios dos suspeitos na delegacia, apresentaram contradições entre as versões e foi descoberta que havia um quarto indivíduo no crime. Os outros dois que estavam foragidos também tiveram a prisão preventiva decretada pelo Judiciário.

Ontem, quarta-feira (23), o terceiro suspeito foi encontrado após após troca de informações com a delegacia de polícia de Bela Vista. O homem de 24 anos foi capturado.

O crime

Na manhã de domingo (20), o crime chegou a Delegacia de Polícia Civil de Bela Vista. O professor da Aldeia Indígena Pirakuá, Anderson Gomes Lopes Machado, de 24 anos, foi encontrado morto no local.

O trabalho investigativo da polícia, apontou que os quatro indivíduos agiram juntos e cometeram o crime por volta de 1h da manhã de domingo (20), em uma estrada vicinal, quando solicitaram à vítima que entregasse sua motocicleta, uma Honda CB 250 Twister.

Diante da negativa da vítima, passaram a golpeá-la com uma foice e machetes, na região da garganta e cabeça, levando-a a óbito ainda no local.Foram então subtraídos um par de chuteiras e a motocicleta da vítima, que, contudo, não funcionou em seguida, sendo abandonada pelos autores.

A motivação apresentada pelos investigados em seus interrogatórios seria a obtenção de valores para a compra de mais bebida alcoólica, eis que já estariam bebendo “cachaça” desde a tarde de sábado.

Após o relato testemunhas e os vestígios encontrados no local do crime e depoimento dos investigados, foi apreendida, a foice utilizada no crime, a chave da motocicleta de Anderson e uma chuteira da vítima, que era utilizada pelo próprio suspeito.

Os quatro indivíduos foram encaminhados ao Presídio Máximo Romero, em Jardim, onde permanecerão presos preventivamente.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.