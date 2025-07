Equipe assistencial do HU-UFGD promove oficina sobre protocolo de atendimento a vítimas de violência sexual em Glória de Dourados

Capacitação reuniu cerca de cinquenta profissionais para uma troca de experiências e articulação intersetorial

Com o objetivo de qualificar o atendimento a vítimas de violência sexual, profissionais da área assistencial do Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD), vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), realizaram, neste mês de julho, uma oficina de capacitação voltada a equipes da saúde, assistência social e educação da Secretaria Municipal de Saúde de Glória de Dourados.

A atividade reuniu cerca de cinquenta profissionais para troca de experiências e articulação, sendo conduzida pelas assistentes sociais do HU-UFGD, Joyce Torquato e Naara Aragão. Elas compartilharam com os participantes temas essenciais como o acolhimento humanizado, escuta qualificada, fluxos, notificação e encaminhamentos, além das implicações legais e éticas no atendimento a crianças, adolescentes e mulheres em situação de violência sexual. Os participantes também discutiram estratégias para o fortalecimento da articulação intersetorial e destacaram a importância do trabalho em rede para garantir a proteção integral das vítimas.

De acordo com Renata Rigatto, assistente social da atenção básica, a oficina teve papel fundamental na organização dos fluxos e condutas. “Apesar dos trabalhadores da saúde demonstrarem cuidado ao buscar apoio da rede para os casos de violência, ainda não havia critérios unificados de encaminhamento nas unidades da APS, nem fluxogramas ou protocolos estabelecidos. A oficina foi essencial para dar início a esse processo de construção coletiva”, afirmou.

Para ela, investir na capacitação dos profissionais da atenção básica é uma estratégia importante para promover a identificação precoce, o encaminhamento adequado e o acompanhamento integral das vítimas. “É gratificante ver um município de pequeno porte contar com esse respaldo do HU-UFGD em ações de educação permanente. O Serviço Social do hospital tem sido parceiro constante, trazendo temas relevantes como desigualdade de gênero e entrega voluntária. Isso fortalece muito o nosso trabalho na ponta”, destacou Renata.

Para a assistente social do HU-UFGD Joyce Torquatro, a oficina é de suma importância para qualificar o atendimento às vítimas de violência sexual. “O serviço de saúde é, ou deveria ser, o primeiro lugar onde essas vítimas buscam acolhimento, e é fundamental que os profissionais estejam capacitados para oferecer um atendimento humanizado, respeitoso e que não revitimize nem culpabilize a pessoa pela violência sofrida. Isso só é possível, e se fortalece, em espaços de discussão como o que vivenciamos durante essa oficina”, disse.

Projeto Acalento

Criado em 2018, o projeto tem como objetivo oferecer acolhimento e atendimento qualificado às vítimas de violência sexual. O HU-UFGD funciona como referência regional, com portas abertas 24 horas para esse tipo de atendimento.

O hospital dispõe de um protocolo multiprofissional estruturado para atender mulheres de todas as idades, além de crianças de ambos os sexos com até 11 anos, 11 meses e 29 dias. Nos casos em que a violência ocorreu há menos de 72 horas, o atendimento é realizado diretamente no HU-UFGD, com foco na profilaxia, no acolhimento e nos encaminhamentos adequados. Após esse período, o acompanhamento é feito pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), conforme o fluxo pactuado com a rede municipal.

