Vai pegar a estrada? confira os pontos de desvio e ‘pare e siga’ da BR-163 nesta quinta-feira (28)

Nesta quinta-feira (28) a BR-163/MS passa por desvios durante alguns trechos da rodovia, divulgados pela concessionária Motiva Pantanal. As interdições são realizadas devida a recuperação do pavimento, tapa-buracos, reforço da sinalização horizontal, limpeza dos sistemas de drenagem e obras de ampliação em trechos estratégicos.

Diante disso alguns pontos estão com sinalização de desvio e outros segue no sistema ‘pare e siga’. Mesmo os trechos sendo temporários e devidamente sinalizados, a recomendação é que os motoristas se mantenham atentos e respeitem a orientação.

Pontos de desvio

Dourados: entre os km 280 e 270; no km 276; entre os km 270 e 260; entre os km 260 e 250;

Caarapó: entre os km 235 e 232.

Pontos de ‘pare e siga’

Pedro Gomes / Sonora: entre os km 807 e 804;

Pedro Gomes / Coxim: entre os km 787 e 785; entre os km 756 e 752;

Rio Verde de MT: entre os km 707 e 705; entre os km 700 e 698; entre os km 678 e 676;

São Gabriel do Oeste: entre os km 641 e 638; entre os km 628 e 627;

Campo Grande: entre os km 499 e 498;

Nova Alvorada do Sul: entre os km 359 e 356;

Rio Brilhante: entre os km 337 e 335; no km 321;

Dourados: no km 276;

Caarapó: entre os km 210 e 206; entre os km 196 e 192; entre os km 192 e 190;

Naviraí: entre os km 134 e 129.

Em caso de chuva, os serviços podem ser temporariamente suspensos por segurança.