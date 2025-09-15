Primeira fase da reforma do Pronto-Socorro da Santa Casa é inaugurada

A Santa Casa de Campo Grande inaugurou, na manhã desta segunda-feira (15), a primeira etapa da reforma do Pronto-Socorro, marcando um avanço significativo na infraestrutura hospitalar voltada ao atendimento emergencial. A cerimônia contou com a presença de autoridades locais, com o deputado federal Geraldo Resende, e o vereador de Campo Grande Ronilço Guerreiro, bem como representantes da saúde pública e membros da comunidade.

Com foco na humanização e eficiência dos serviços, a reforma contempla melhorias estruturais, ampliação de áreas de atendimento e modernização de equipamentos. O novo espaço foi planejado para oferecer mais conforto aos pacientes e melhores condições de trabalho às equipes médicas e assistenciais.

“A diferença do nosso pronto-socorro que está inaugurando essa primeira fase hoje é estrutural. A nossa estrutura foi totalmente revitalizada e remodelada. Então, tanto o paciente quanto o profissional que trabalha, vai ter conforto. A climatização foi totalmente feita, que não existia, com pressão negativa purificador. Nós temos uma área de isolamento, temos uma área para custodiados e temos uma área de estabilização que não existe no estado de Mato Grosso do Sul, um pronto-socorro com estabilização. Então, nós reinventamos a forma de atender para atender melhor e de forma mais humana os pacientes”, detalhou a presidente da Santa Casa, Alir Terra Lima.

Quanto a capacidade de atendimento, Alir ressaltou que “a capacidade não muda em relação ao que é contratualizado pelo município. O espaço ampliado que dá mais conforto, mas a capacidade de atendimento vai depender do tanto de leito que o município compra e já tem um número definido”.

Trabalhos de engenharia e arquitetura foram conduzidos com atenção especial à acessibilidade e à segurança. Além disso, foram adotadas soluções sustentáveis, como iluminação de baixo consumo e sistemas de climatização eficientes, que contribuem para a preservação ambiental e a redução de custos operacionais.

A obra foi custeada pela campanha Juntos Pela Vida, iniciativa solidária que mobilizou empresas, instituições e a sociedade civil. Até agosto deste ano, a campanha arrecadou mais de R$ 683 mil, destinados integralmente à reforma do Pronto-Socorro.

O valor total investido na primeira fase da reforma foi no valor de R$ 2.583.201,42. A obra teve início no dia 26 de setembro de 2023, sendo concluída hoje (15).O hospital reforça que “a realização da obra com profissionais internos demandou mais tempo em razão da limitação de recursos e da equipe reduzida. Entretanto, possibilitou uma economia expressiva de R$ 1.227.617,98 preservando recursos fundamentais para o hospital e permitindo sua destinação a suprimentos essenciais ao cuidado dos pacientes.

Com Inez Nazira

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram