Motorista morre após capotagem no centro de Coronel Sapucaia

Foto: Divulgação

Ramão Gadea Alves, de 45 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira (15) depois de perder o controle do carro que dirigia e capotar no centro de Coronel Sapucaia, a 396 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 3h, próximo ao Mercado Cuba, na Rua José Amâncio da Silva. Ramão conduzia um Fiat no sentido norte-sul e, ao cruzar a Rua Pascácio Silveira Dutra, bateu no meio-fio, invadiu a calçada e capotou.

Com a força do impacto, o veículo ficou totalmente destruído e o motorista morreu no local. A Polícia Militar isolou a área e a Perícia Criminal foi acionada para os levantamentos.

O carro não possuía restrições criminais ou administrativas e foi liberado para a irmã da vítima. O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima na delegacia da cidade.

 

