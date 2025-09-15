Governo divulga gabarito preliminar do concurso da Polícia Civil de MS; veja

O Governo do Estado divulgou o gabarito oficial preliminar da prova escrita objetiva da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. Os resultados podem ser conferidos no Diário Oficial desta segunda-feira (15), nas páginas de 83 a 90. No total, são 12 gabaritos diferentes para candidatos a escrivão e 12 para investigador.

O candidato poderá apresentar o recurso por discordância do gabarito, realizado por questão e devidamente justificado, entre hoje e amanhã, dia 16 de setembro, até às 23h59, de acordo com o horário oficial de Mato Grosso do Sul. O recurso pode ser feito pelo site do Instituto Avalia.

Conforme a publicação, os recursos interpostos devem ser efetivados por questão e devidamente fundamentados, escritos de forma clara e objetiva e instruídos com as razões que justifiquem a revisão pretendida, inclusive com a respectiva referência bibliográfica, sob pena de não conhecimento.

Após a publicação das decisões dos recursos, será divulgado o gabarito oficial definitivo, que será utilizado como instrumento para a correção da prova escrita objetiva.

A prova foi realizada no domingo (14). Ao todo, 21.422 candidatos estavam aptos a participar da seleção, que ofereceu 300 vagas para investigador de polícia judiciária e 100 vagas para escrivão de polícia judiciária, totalizando 400 vagas.