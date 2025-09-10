Primeira etapa do Hospital Regional de Dourados será entregue no dia 29

Na próxima segunda-feira, 29 de setembro será realizada a solenidade de entrega da primeira etapa do Hospital Regional de Dourados. Localizada às margens da BR-463, anexa ao futuro hospital, a unidade reúne o Centro de Diagnóstico e o Centro de Especialidades Médicas, oferecendo tecnologia de ponta e atendimentos 100% gratuitos pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

Com área de 3.090 m², o Centro de Diagnóstico e o Centro de Especialidades Médicas receberam R$ 17,5 milhões em investimentos, sendo R$ 6,9 milhões garantidos por emendas de Geraldo Resende, somados à contrapartida do Governo do Estado.

Estrutura moderna

O Centro de Diagnóstico foi equipado com aparelhos de última geração para exames como tomografia computadorizada, ressonância magnética, ultrassonografia, endoscopia, colonoscopia, Raios-X digital, dopplervelocimetria, além de laboratório de análises clínicas, teste ergométrico, holter 24h, eletroencefalograma, eletrocardiograma e densitometria óssea.

Já o Centro de Especialidades Médicas ofertará consultas em ortopedia, cirurgia geral e digestiva, urologia, cirurgia vascular, cirurgia plástica e outras áreas. “Estamos iniciando um novo capítulo na saúde do Cone Sul. Essa estrutura vai oferecer diagnósticos rápidos, consultas especializadas e procedimentos modernos. É cuidado, precisão e esperança para milhares de pessoas, de graça pelo SUS”, destacou o deputado Geraldo Resende.

A luta pela obra

Desde 2014, o deputado federal, Geraldo Rezende liderou a defesa do projeto, recuperando recursos federais, reconquistando emendas e mantendo o convênio ativo.

Como secretário estadual de Saúde (2019-2022), acompanhou a construção dos blocos A e B, em meio ao enfrentamento da pandemia. Agora, de volta ao mandato de deputado federal, segue destinando recursos, fiscalizando obras e cobrando a continuidade das etapas.

“A saúde é o maior patrimônio do nosso povo. Este centro vai oferecer dignidade, atendimento moderno e gratuito para quem mais precisa, além de ter papel estratégico no fortalecimento do SUS. Com o Centro de Diagnóstico e o Centro de Especialidades Médicas, vamos ampliar a resolutividade da rede pública, reduzir filas de espera por exames e consultas especializadas e desafogar outros serviços de saúde da região, garantindo mais agilidade e eficiência no cuidado à população”, reforçou.

Referência

Com 210 leitos projetados em três fases, o Hospital Regional será referência em média e alta complexidade para aproximadamente 1 milhão de habitantes de 33 municípios. O Centro de Diagnóstico e o Centro de Especialidades Médicas são pontos de partida desse processo, consolidando a regionalização da saúde no Mato Grosso do Sul.