Violência contra mulheres: mais de 600 medidas protetivas foram descumpridas no Estado em 2025

Acusado de agressão desobedeceu restrição e acabou morto durante confronto com a polícia

Dados do Monitor da Violência Contra a Mulher, da Sejusp (Secretaria de Justiça e Segurança Pública de MS), mostram que de janeiro a setembro de 2025, 623 medidas protetivas decorrentes de violência doméstica foram desrespeitadas em todo o Estado. O mais recente caso de descumprimento de ordem de afastamento aconteceu na tarde desta terça-feira (9), resultando na morte de um homem acusado de agressão durante confronto policial, em Campo Grande.

Ainda de acordo com os dados do Monitor, até o dia 8 de setembro de 2025 diversas vítimas de violência tinham solicitado 10.680 medidas de restrição, das quais 997 foram concedidas após análise judicial.

Já em Campo Grande, onde foram registrados mais de 5 mil casos de violência neste mesmo período, a Justiça concedeu 407 pedidos de afastamento, apesar de terem sido solicitados 3.822 pedidos por parte de mulheres vítimas de agressores. Não há dados que indiquem quantos pedidos de afastamento foram quebrados na Capital.

Morte durante confronto

Um homem, identificado apenas como Adilson, morreu após entrar em confronto com a Polícia Militar, na tarde desta terça-feira (9), na Rua Maria José de Souza, no Jardim Nashiville, em Campo Grande.

Segundo informações apuradas no local, o homem estava bastante agressivo, e descumpriu medida protetiva ao invadir a casa da ex-companheira, onde ela morava há cerca de 4 meses.

A mulher conseguiu sair da residência, mas não teve como fugir, já que o homem desmontou uma peça da moto da vítima, a impossibilitando de sair do local. O acusado ainda bloqueou a entrada dos policiais para dentro do imóvel.

A Polícia Militar foi acionada para conter o suspeito, mas durante conversa, ele partiu para cima da guarnição armado com uma faca. Ele foi baleado durante confronto, o socorro foi acionado, mas o homem não resistiu e morreu na casa da vítima.

Informações iniciais apontam que a medida protetiva foi decorrente de uma situação de violência doméstica. No momento que a polícia foi acionada, a mulher ainda tinha lesões, mas não foi confirmado quando a agressão aconteceu.

De acordo com vizinhos, o homem já teria sido visto rondando a casa da mulher em ocasiões anteriores.

Por Ana Clara Julião e Geane Beserra