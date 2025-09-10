Brasileiros ainda têm R$ 10,6 bilhões esquecidos em bancos, aponta Banco Central

O Banco Central (BC) informou nessa terça-feira (9) que 48 milhões de pessoas físicas e 4,6 milhões de empresas ainda têm recursos esquecidos em instituições financeiras. Os valores somam R$ 10,69 bilhões, referentes a depósitos não resgatados até julho.
Do total, R$ 8,08 bilhões pertencem a pessoas físicas e R$ 2,61 bilhões a empresas. Até agora, o BC já devolveu R$ 11,33 bilhões a clientes que haviam deixado dinheiro parado em contas bancárias.
O sistema Valores a Receber, disponível no site https://valoresareceber.bcb.gov.br , permite verificar se há recursos disponíveis e solicitar a devolução. O serviço também contempla valores de pessoas falecidas, que podem ser requisitados por herdeiros, inventariantes ou representantes legais mediante termo de responsabilidade.
Embora o prazo oficial para resgatar os valores tivesse como limite 16 de outubro de 2024, o Ministério da Fazenda esclareceu que não há prazo final para retirada.
O crédito pode ser feito por meio de chave PIX, informada pelo cliente, ou diretamente com a instituição financeira. Valores de contas conjuntas e de bancos que não aderiram ao PIX exigem solicitação manual.
Desde 27 de maio, o sistema passou a oferecer a opção de solicitação automática, que exige conta gov.br nível prata ou ouro, verificação em duas etapas e chave PIX vinculada ao CPF. Nesses casos, o depósito é feito diretamente na conta do cliente, sem aviso prévio do Banco Central.
Para evitar fraudes, o BC reforçou as medidas de segurança em fevereiro. O acesso ao sistema requer login no Gov.br, validação em duas etapas e reconhecimento facial pelo aplicativo. Usuários que ainda não possuem o app devem baixá-lo, registrar seus dados e gerar um código de acesso para liberar o serviço.
