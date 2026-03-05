Prefeitura reorganiza estrutura da Saúde e detalha competências da Sesau

Novas atribuições de superintendências e gerências, buscam otimizar a gestão do SUS e o atendimento

A prefeita Adriane Barbosa Nogueira Lopes publicou nesta quarta-feira (4), no Diário Oficial, o Decreto nº 16.557, de 2 de março de 2026, que redefine as competências e aprova a nova estrutura organizacional da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde).

A medida reorganiza toda a estrutura administrativa da pasta, detalhando atribuições, superintendências, gerências e unidades vinculadas à rede pública de saúde da Capital.

Segundo o decreto, cabe à Sesau formular e implementar a política municipal de saúde, em conformidade com as normas do Sistema Único de Saúde, além de coordenar programas, ações e serviços prestados nas unidades básicas, centros regionais, UPAs e demais estruturas da rede.

Competências reforçadas

Entre as atribuições definidas no texto estão:

• Formulação da política municipal de saúde com base em indicadores socioeconômicos e culturais;

• Coordenação de programas vinculados ao SUS, em articulação com o Governo do Estado e o Ministério da Saúde;

• Fiscalização sanitária e ambiental;

• Vigilância epidemiológica;

• Promoção de ações preventivas, inclusive imunização;

• Gestão e manutenção da rede pública de atendimento;

• Distribuição de medicamentos e assistência farmacêutica;

• Gestão dos recursos do Fundo Municipal de Saúde.

O decreto também mantém prioridade para ações preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.

Nova estrutura organizacional

A reorganização detalha órgãos de direção superior, colegiados, unidades de assessoramento e superintendências operacionais.

Entre os destaques está a consolidação da Superintendência de Atenção Primária à Saúde, responsável pelos seis distritos sanitários da Capital:

• Anhanduizinho

• Bandeira

• Centro/Prosa

• Imbirussu

• Lagoa

• Segredo

Cada distrito reúne diversas USFs (Unidades de Saúde da Família), responsáveis pelo atendimento básico nos bairros.

Também passam a integrar formalmente a estrutura:

• Superintendência de Atenção Especializada e Urgências, que inclui UPAs, Centros Regionais de Saúde e o Samu 192;

• Superintendência de Vigilância em Saúde e Ambiente;

• Superintendência de Gestão do Trabalho em Saúde;

• Superintendência de Contratações em Saúde;

• Superintendência de Finanças e Orçamento;

• Superintendência de Logística e Apoio Operacional.

A rede de atenção psicossocial, os Caps (Centros de Atenção Psicossocial), centros especializados, unidades odontológicas e serviços laboratoriais também estão detalhados no organograma anexo ao decreto.

Regimento interno

O texto estabelece que o regimento interno da Sesau deverá definir as competências específicas de cada unidade, além das atribuições dos cargos de direção, gerência e assessoramento.

O decreto entra em vigor com efeito retroativo a 1º de março de 2026 e revoga o Decreto nº 16.404.