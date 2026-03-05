Técnico Leonardo Jardim é anunciado pelo Flamengo

O Flamengo anunciou, na noite dessa quarta-feira (4), a contratação do técnico Leonardo Jardim. O português, que comandou o Cruzeiro em 2025, chega para substituir Filipe Luís, que foi demitido na madrugada da última terça-feira (3), após a goleada por 8 a 0 sobre o Madureira, pelas semifinais do Carioca.

Em comunicado, o time da Gávea informa que “o vínculo do treinador com o Rubro-Negro é válido até dezembro de 2027”. Leonardo Jardim chega ao Flamengo acompanhado dos auxiliares António Vieira, José Barros e Diogo Dias, que também passam a integrar a comissão técnica da equipe profissional.

Leonardo Jardim comandou o primeiro treino do Flamengo na tarde desta quarta-feira, no Centro de Treinamento George Helal. O treinador será apresentado oficialmente na próxima quinta-feira (5).

O técnico português terá o desafio de substituir Filipe Luís, que conquistou cinco títulos em 16 meses. A demissão de Filipinho foi influenciada por maus resultados no início da atual temporada, que culminaram com a perda do título da Supercopa Rei para o Corinthians e do troféu da Recopa Sul-Americana para o Lanús (Argentina).

Com Agência Brasil