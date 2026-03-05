De R$ 70 a R$ 220: pesquisa do Procon de MS revela variação de até 214% no preço das flores para o Dia das Mulheres

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, celebrado neste domingo (8), o Procon Mato Grosso do Sul divulgou uma pesquisa de preços sobre produtos e serviços vendidos por floriculturas e espaços de beleza, em Campo Grande. Variações podem chegar a mais de 214%.

No segmento de flores, o buquê simples com seis rosas nacionais apresentou a mais expressiva diferença de preços, chegando a 214,29%. O item pode ser adquirido por R$ 70 em floricultura no Bairro Monte Castelo ou R$ 220, no Jardim dos Estados.

Orquídeas apresentaram valores entre R$ 59,90 e R$ 280, a depender da quantidade de hastes e espécie. Já os serviços de café da manhã tiveram o preço médio de R$ 221,67. Ao todo, cinco floriculturas participaram do levantamento, realizado em fevereiro. Os dados estão passíveis de variação, conforme a demanda.

Autocuidado

Em relação aos espaços de beleza, a equipe de orientação e pesquisa do Procon Mato Grosso do Sul alerta que as consumidoras busquem esclarecer previamente junto ao profissional que realizará o serviço sobre eventuais riscos, contraindicações e cuidados pós-procedimento. Um teste pode ser realizado a fim de prevenir eventual reação alérgica, assim como deve-se exigir o uso de materiais esterilizados e dentro da validade.

A pesquisa, nesse caso, revelou que o corte de cabelo com finalização registrou preço médio de R$ 168 e 200% de diferença, entre os cinco estabelecimentos pesquisados. Essa variação pode chegar a 150% no caso da escova progressiva, a depender da extensão dos fios.

Para a esmaltação tradicional de mão e pés, foram aferidos valores entre R$ 55 e R$ 95. Já os serviços relacionados a mechas e coloração “morena iluminada” tiveram uma oscilação de até 92,31%, com alguns estabelecimentos informando que somente uma avaliação profissional vai determinar o valor a ser aplicado ao serviço.

Orientações



Itens como a localização, estrutura física, qualificação profissional, padrão de atendimento e serviços agregados podem impactar a composição e a variação dos preços. Assim, pesquisar e comparar é a principal estratégia disponível aos consumidores.

Ainda que não haja uma diferença de preços nas modalidades de pagamento à vista ou no crédito, o Procon Mato Grosso do Sul recomenda que registros de publicidades e conversas por aplicativos de mensagens sejam arquivadas para comprovar as condições de contratação do serviço. Por sua vez, o comprovante de pagamento e a nota fiscal são fundamentais para efetivamente confirmar a relação de consumo.