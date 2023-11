Prefeitura promove castração para combater a gravidez psicológica

Na última semana de julho, a história da Meg, uma pinscher de 3 anos, chamou atenção ao apresentar um comportamento incomum após o cio. Ela passou por uma gravidez psicológica, também conhecida como pseudociese, um fenômeno comum em cadelas que já cruzaram ou nunca tiveram contato com machos.

No entanto, a tutora de Meg, Dilene Lopes, notou mudanças significativas no comportamento da pequena cadela. Dilene conta que Meg chorava e cavava a calçada como se estivesse procurando o filhote e não queria comer e nem ficar perto da gente, o que a deixou preocupada com o bem-estar de sua amada companheira.

Gravidez psicológica

As alterações hormonais no corpo do animal resultam na gravidez psicológica, desencadeando mudanças tanto psicológicas quanto físicas, enganando o organismo da fêmea. A veterinária Natália Rocha, da Secretaria de Bem-Estar Animal (Subea), alerta que ver a cachorrinha agindo como mãe de uma pelúcia pode parecer engraçado ou divertido, mas pode causar sérios problemas e sofrimento aos bichinhos.

A veterinária destaca que a gravidez psicológica pode levar a complicações sérias, como inflamações e infecções no útero (piometra) e tumores no sistema reprodutor, além de inchaço e dores nas mamas.

Preocupada com Meg, Dilene buscou a Subsecretaria de Bem-Estar Animal, que a aconselhou a castrar a cadela para prevenir futuras gravidezes psicológicas.

Além disso, a castração é considerada essencial para prevenir alterações hormonais. Se confirmada a gravidez psicológica, tratamos os sintomas antes da cirurgia, a melhor opção para evitar sofrimento e complicações, segundo Natália Rocha.

Programa

O Programa da Subea oferece castração gratuita para cães e gatos, machos e fêmeas. Os interessados devem apresentar NIS, documento com foto e comprovante de residência. Atendimentos às segundas, terças, quintas e sextas-feiras, com 15 senhas pela manhã (7h30) e à tarde (13h).

Ademais, o tutor deve levar o pet para ser avaliado e microchipado pela equipe veterinária no dia do atendimento. Caso o animal esteja apto para a castração, a equipe encaminhará o local, data e hora do procedimento agendado.

Nas quartas-feiras, a equipe realiza visitas in loco a ONGs e protetores independentes, ampliando o alcance do programa de castração e promovendo o bem-estar animal em toda a comunidade.

Portanto, espera-se que a conscientização sobre a importância da castração e o programa da Subea incentivem ações preventivas dos tutores, garantindo a saúde e o bem-estar dos animais de estimação. Caso o pet esteja apresentando sintomas de gravidez psicológica, é importante procurar ajuda veterinária para um diagnóstico e tratamento adequados.

Para mais informações sobre o programa de castração, ligue telefone 2020-1397 e contribuir para uma comunidade mais responsável e acolhedora aos animais.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande