Agosto de Sorte: Mega-Sena Anuncia Sorteios Especiais

Agosto chega com a promessa de ser um período inesquecível, repleto de emoção e expectativa, à medida que os jogadores apostam suas fichas na possibilidade de tornarem-se milionários da noite para o dia.

Se você já se pegou sonhando com uma vida de abundância, com oportunidades ilimitadas, este é o momento de agir e acreditar que a sorte pode sorrir para você. Prepare-se para embarcar nessa jornada irresistível, acompanhe abaixo os próximos sorteios, quando estarão à venda e muito mais para você jogar a mega-sena!

O que são os sorteios especiais da Mega-Sena?

Os sorteios especiais da Mega-Sena são eventos promovidos pela Caixa Econômica Federal, a instituição responsável pela loteria no Brasil, para comemorar datas importantes ou ocasiões especiais. Durante esses sorteios, são oferecidos prêmios maiores do que os sorteios regulares, tornando-os ainda mais atrativos para os apostadores.

Geralmente, esses sorteios acontecem em datas especiais, como feriados nacionais, aniversário da Mega-Sena, final de ano, datas comemorativas ou momentos importantes para a loteria. Por exemplo, em agosto, podem ocorrer sorteios especiais em homenagem ao aniversário da Mega-Sena ou para celebrar alguma outra ocasião significativa.

Os prêmios oferecidos nos sorteios especiais costumam ser bastante atrativos, com valores que podem ser substancialmente maiores do que os prêmios habituais. Isso é feito para atrair mais apostadores e gerar uma maior expectativa em torno do evento.

As regras para participar dos sorteios especiais são as mesmas dos sorteios regulares da Mega-Sena. Os jogadores devem escolher seis números dentre os 60 disponíveis em cada bilhete. Caso acertem todos os seis números sorteados, ganham o prêmio principal.

Calendário dos sorteios especiais

Os sorteios especiais da Mega-sena vão acontecer nas seguintes datas divulgadas no calendário oficial da Caixa Econômica Federal:

Quarta-feira – 09/08/2023: concurso 2619

Sábado – 12/08/2023: concurso 2620

Quarta-feira – 16/08/2023: concurso 2621

Sábado – 19/08/2023: concurso 2622

Terça-feira – 22/08/2023: concurso 2623

Quinta-feira – 24/08/2023: concurso 2624

Sábado – 26/08/2023: concurso 2625

Terça-feira – 29/08/2023: concurso 2626

Quinta-feira – 31/08/2023: concurso 2627

Sábado – 02/09/2023: concurso 2628

O horário definido para acontecer os sorteios especiais em agosto, será às 20:00 h (horário de Brasília). Os interessados em fazer apostas na mega sena, tem até as 19:45 horas do dia do sorteio para fazerem seus jogos. Elas podem ser feitas nas casas lotéricas, através do site da Caixa ou pelo aplicativo.

Valores e probabilidades na Mega-sena

As estimativas de ganho na Mega-Sena podem ser altas, principalmente nos sorteios especiais ou acumulados. Esses sorteios costumam oferecer prêmios ainda maiores para atrair mais apostadores e gerar uma maior expectativa em torno do evento. Vale ressaltar que quanto mais números, mais alto será o valor da aposta, confira:

6 números custa R$5,00 – Probabilidade: 50.063.860

7 números custa R$35,00 – Probabilidade: 7.151.980

8 números custa R$140,00 – Probabilidade: 1.787.995

9 números custa R$420,00 – Probabilidade: 595.998

10 números custa R$1.050,00 – Probabilidade: 238.399

11 números custa R$2.310,00 – Probabilidade: 108.363

12 números custa R$4.620,00 – Probabilidade: 54.182

13 números custa R$8.580,00 – Probabilidade: 29.175

14 números custa R$15.015,50 – Probabilidade: 16.671

15 números custa R$25.025,50 – Probabilidade: 10.003

16 números custa R$40.040,00 – Probabilidade: 6.252

17 números custa R$61.880,00 – Probabilidade: 4.045

18 números custa R$92.820,00 – Probabilidade: 2.697

19 números custa R$135.660,00 – Probabilidade: 1.845

20 números custa R$193.800,00 – Probabilidade: 1.292

