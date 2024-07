Inep abre inscrições para Rede Nacional de Certificadores do Enem 2024

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) anunciou a abertura das inscrições para compor a Rede Nacional de Certificadores, que atuarão na aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. As inscrições começam nesta quarta-feira (3) e vão até o dia 24 de julho. Os certificadores selecionados desempenharão suas funções nos dias 3 e 10 de novembro, durante a aplicação das provas do Enem.

Podem se candidatar servidores públicos do Poder Executivo federal e docentes das redes públicas de ensino estaduais e municipais, que estejam em exercício da docência em 2024. É exigido que os candidatos tenham, no mínimo, o ensino médio completo. Além disso, não é permitida a inscrição de pessoas que tenham cônjuge, companheiro ou parentes até o terceiro grau inscritos no exame.

No momento da inscrição, os interessados podem escolher até três cidades ou sub-regiões de atuação. Os inscritos convocados para realizar o curso de capacitação e outras etapas do processo seletivo poderão consultar essas informações no Sistema RNC. Aqueles com inscrição confirmada terão acesso ao curso de capacitação promovido pelo Inep, que será oferecido na modalidade a distância por meio de uma plataforma virtual, conforme a disponibilidade de vagas.

Os colaboradores selecionados para a Rede Nacional de Certificadores terão a importante função de certificar, in loco, que os procedimentos de aplicação do Enem 2024 estão sendo realizados corretamente nos dias das provas. Entre outras responsabilidades, os certificadores também deverão registrar informações sobre a aplicação das provas em um sistema eletrônico e comunicar ao Inep quaisquer ocorrências identificadas durante o processo.

Esta é uma oportunidade para servidores públicos e docentes contribuírem de maneira significativa para a execução do Enem 2024, garantindo a lisura e a correta aplicação do exame, que é um dos mais importantes processos seletivos do país.

Com informações do Inep

