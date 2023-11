Convenção Senar/MS 2023 debate caminhos para um futuro mais sustentável

Cerca de 800 pessoas reunidas com o propósito de garantir a excelência do agro de Mato Grosso do Sul. Assim foi o primeiro dia da ‘Convenção Senar/MS 2023 – Conectando pessoas para um futuro mais sustentável’, realizada nesta quinta-feira (9), no Bosque Expo, em Campo Grande. De olho nos desafios para 2024, a edição deste ano trouxe enfoque nas perspectivas de mercado para a sustentabilidade e na busca pela excelência no atendimento aos produtores rurais e alunos do Senar/MS.

O presidente do Sistema Famasul, Marcelo Bertoni, estava em Brasília acompanhando as articulações para votação do Marco Temporal, e participou virtualmente da Convenção. “Deixo aqui o meu sentimento de gratidão e valorização a todos vocês que conseguem chegar ao produtor rural e fazer a diferença na vida dessas pessoas. Aproveitem a Convenção que foi proporcionada porque acreditamos e confiamos no trabalho de vocês”, destacou Bertoni.

O diretor-geral do Senar Central, Daniel Carrara, enalteceu o trabalho desenvolvido pelo Sistema Famasul. “O produtor rural clama por inovação, tecnologias de ponta e agropecuária de precisão. E nós devemos garantir que que as propriedades rurais sigam cada vez mais sustentáveis e representadas por nós. Por isso, destaco a atuação de Bertoni, que já é referência em liderança, não só no estado, como no cenário nacional no agro”.

O primeiro dia de encontro contou ainda com a palestra do Superintendente do Senar/MS, Lucas Galvan, que apresentou em números os resultados conquistados pela instituição. Nos últimos dez anos, a Formação Profissional Rural teve um crescimento de 126% de cursos realizados, já a Promoção Social 111%. O número de propriedades atendidas pela Assistência Técnica e Gerencial cresceu 1.235%.

Dando continuidade à convenção, a palestrante Priscilla de Sá tratou sobre “Soft Skills do Futuro”, Bruno Falcão trouxe “Atualização e Perspectivas do Mercado Futuro” e, encerrando a programação, Rose Maria destacou “A Importância do Corpo na Construção do Conhecimento”.

Estiveram presentes o diretor-tesoureiro da Famasul, Frederico Stella; o diretor-secretário da Famasul, Claudio Mendonça; o diretor administrativo e financeiro do Senar/MS, Clodoaldo Martins; a diretora-técnica do Senar/MS, Mariana Urt; a presidente da Comissão Nacional das Mulheres do Agro da CNA, Stéphanie Ferreira Gobato, o presidente da Famasul Jovem, Lucas Ingold, o presidente da Fetar, Valdir Nobre de Oliveira, o presidente da Amem/MS, Fernando Ribeiro Martins, o diretor da Fetragri, José Martins da Silva, a diretora-presidente da Coopaer, Rosely Georges, além de presidentes e diretores de sindicatos rurais.

Durante dois dias de evento, a ‘Convenção Senar/MS 2023’ tem o objetivo de estabelecer as diretrizes da instituição e conta com a participação de sindicatos rurais, autoridades, colaboradores do Sistema Famasul, além de técnicos de campo, instrutores e mobilizadores. O último encontro acontece às 8h desta sexta-feira (10).

