Prefeitura de Três Lagoas realiza ação de combate às hepatites virais no mês de “Julho Amarelo”

Nesta quarta-feira (26), a Prefeitura de Três Lagoas, por meio do Programa Municipal IST/AIDS da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), promoverá mais uma importante ação em alusão ao “Julho Amarelo”, mês de conscientização e luta contra as hepatites virais. O evento ocorrerá na Feira Turística Central, a partir das 18 horas.

Os profissionais da SMS estarão disponíveis para realizar testes rápidos das Hepatites B e C, HIV e Sífilis, visando facilitar o diagnóstico precoce e garantir o início imediato dos cuidados adequados, caso eles identifiquem alguma infecção.

Além disso, haverá distribuição de materiais informativos relacionados a essas doenças, com o intuito de promover a conscientização e a prevenção.

Ademais, o “Julho Amarelo” é uma campanha nacional que visa destacar a importância do combate às hepatites virais, promovendo ações de conscientização e esclarecimento sobre essas doenças. A realização de testes rápidos é fundamental para identificar precocemente possíveis infecções e iniciar o tratamento o mais rápido possível, melhorando a qualidade de vida dos pacientes e reduzindo os riscos de complicações.

Portanto, A SMS convida a população de Três Lagoas a participar desse evento importante, buscando se informar e se prevenir contra as hepatites virais e outras infecções sexualmente transmissíveis.

A conscientização e a realização dos testes são passos importantes no controle e combate dessas doenças, contribuindo para a saúde pública e o bem-estar da comunidade.

Com informações da Prefeitura de Três Lagoas

