Evento em Corumbá mobiliza ação contra o tráfico de pessoas

Na última segunda-feira, 24 de julho, o auditório da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) foi palco de um evento relevante para o enfrentamento ao tráfico de pessoas. O evento celebra a data que marca a luta contra esse crime, instituída mundialmente em 30 de julho.

Durante a abertura do evento, o Prefeito Marcelo Iunes destacou a importância da união no combate a esse delito que, infelizmente, vem crescendo ao redor do mundo. Ele enfatizou que o município se tornou uma porta de entrada para bolivianos em busca de emprego no Brasil, mas muitos deles acabam encontrando situações análogas à escravidão. Nesse contexto, o evento se revelou fundamental para unir esforços dos poderes executivo e judiciário no enfrentamento, combate e, principalmente, na proteção das vítimas.

A Secretária de Assistência Social e Cidadania, Amanda Balancieri Iunes, informou que o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), no âmbito do SUAS, é o responsável pelo atendimento das vítimas de tráfico de pessoas.

Essa questão está inserida no Serviço de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, tornando imprescindível a presença de uma rede intersetorial, articulada, integrada e multiprofissional, composta por diversas políticas públicas, para combater o trabalho escravo e o tráfico de pessoas.

Dados

Mato Grosso do Sul ocupa a triste posição de terceiro estado brasileiro com o maior número de vítimas do tráfico de pessoas, de acordo com levantamento realizado pelos Tribunais Regionais Federais (TRF) referente aos anos entre 2005 e 2012. Segundo os dados do Ministério da Justiça, grande parte das vítimas são indígenas que vivem na região de fronteira com o Paraguai e Bolívia. O estado fica atrás apenas da Bahia e Pernambuco em quantidade de vítimas desse crime.

Ademais, após a abertura, o Juiz Federal Substituto, Daniel Chiaretti, ministrou uma palestra sobre “Migrantes Vulneráveis e Tráfico de Pessoas”, trazendo informações cruciais para a conscientização e enfrentamento dessa problemática.

O evento foi promovido pela Escola Superior do Ministério Público Estadual, em conjunto com o CAODH, e contou com importantes parcerias, como a Secretaria de Assistência Social e Cidadania, o Comitê Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e a OAB. Essa iniciativa coletiva demonstra a relevância do tema e a união de esforços para combater essa grave violação dos direitos humanos.

Com informações da Prefeitura de Corumbá