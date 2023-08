Prefeitura de Três Lagoas promove multivacinação de crianças, adultos e pets

A Prefeitura de Três Lagoas está com várias campanhas de vacinação ativas nesse mês de agosto. O “MS Vacina Mais”, uma parceria com o Governo Estadual por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), a Secretaria de Saúde (SMS) promove a vacinação de crianças na escola. Já a “Multivacinação Rural” atenderá crianças, adultos e até animais de estimação que precisam deixar sua caderneta de vacinação em dia.

MS Vacina Mais

A campanha começou dia 08 de agosto e vai até dia 02 de setembro e visa promover ações em âmbito municipal que ampliem o acesso à vacinação com o objetivo de retomar as altas coberturas vacinais existentes nos anos anteriores.

A meta da SMS são as vacinas de rotinas para as crianças, e a vacinação contra a Influenza, tanto para o público infantil, quanto para o público adulto.

Em Três Lagoas as Unidades de Saúde da Família (USF), Vila Alegre, Santa Luzia, Chácara Eldorado e Nova Três Lagoas, estão funcionando com horário de atendimento até às 18h30 nos meses de agosto e setembro.

As escolas serão visitadas pela equipe da USF que é referência do bairro, na oportunidade os profissionais vão regularizar a carteira vacinal da criança, caso esteja incompleta, e oferecer a vacina contra Influenza.

Entretanto, para isso é necessário a participação dos pais para autorizarem seus filhos a serem imunizados, explica a coordenadora da Central de Imunização da SMS, Humberta Azambuja.

“Nosso intuito é aumentar a cobertura vacinal das crianças, mas precisamos da autorização dos pais, que serão comunicados com antecedência pela escola. É uma oportunidade para quem trabalha e ainda não pode levar seu filho para vacinar. Contamos com a colaboração dos pais e responsáveis”, informa a coordenadora.

A busca ativa começou nesta terça-feira (08 de agosto), no Centro de Educação Infantil – CEI Maronita Pereira dos Santos, primeira unidade escolar atendida na campanha, com a visita dos profissionais da USF Jupiá.

Agenda das escolas

Dia 17 (quinta-feira)

Escola Flausina Assunção

CEI Maria Aparecida Castro

Dia 18 (sexta-feira)

Mundo Encantado

CEI Guanabara

Sossego da Mamãe

Dia 19 (sábado)

CEI Lilian Marcia Dias

CEI Nossa Senhora Aparecida

Escola Eufrosina Pinto

Escola Senador Filinto Muller

Dia 22 (terça-feira)

Mieza

Dia 23 (quarta-feira)

CEI Ednéia Borges 23/08

Instituto Pistori 23/08

Dia 30 (quarta-feira)

Escola Parque São Carlos

Dia 31 (quinta-feira)

Escola Antônio Camargo

Dia 02 de setembro (sábado)

Escola Arapuá

Campanha Municipal de Multivacinação Rural

Vacinação do dia 26 de agosto a 02 de setembro disponível em locais específicos para crianças, adolescentes, adultos, idosos, cães e gatos.

Crianças de 06 meses a menores de 6 anos: todas as vacinas do Calendário Nacional de Imunização Infantil e gripe.

Adolescentes e adultos: Hepatite B, febre amarela, tétano e tríplice viral.

Meninos e meninas de 09 a 14 anos: HPV

Meninos e meninas de 11 a 14 anos: Meningocócica ACWY

Idosos: Tétano, gripe e hepatite B.

Todas as idades elegíveis: vacinação contra gripe e covid-19.

Pets: todos a partir de 3 meses de vida e em caso de fêmeas, não podem estar prenha.

Não esqueça a caderneta de vacinação, inclusive, do seu pet.

