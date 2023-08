Associação Refúgio dos Bichos em Dourados abre cadastro para Lar Temporário

Entidade busca parceiros para abrigar cães e gatos resgatados durante o período de recuperação

A Associação Protetora dos Animais Refúgio dos Bichos, com apoio da Prefeitura de Dourados, faz campanha em busca de aumentar o número de lares temporários para animais resgatados. A entidade atua na cidade há dez anos e tem, atualmente, aproximadamente 40 animais sob seus cuidados.

Para ser candidato a lar temporário, os interessados precisam, basicamente, ter um espaço adequado para receber os animais resgatados e tempo para os cuidados, quando esses forem necessários. Para se cadastrar, a pessoa deve procurar a Refúgio dos Bichos e passar as informações necessárias para se saber quais seriam os mais adequados, de acordo com o espaço e tempo que o interessado teria, não havendo um limite na quantidade de animais.

“Alguns animais demandam pouco espaço e atenção, enquanto outros precisam de mais cuidados como medicação, curativos”, explica Fabiana Ribeiro Caldara, vice-presidente da entidade. Segundo ela, o objetivo é ampliar a rede de apoio aos animais sob cuidados. “A gente acaba sobrecarregando algumas pessoas justamente por falta de lares temporários. Então, se a pessoa estiver disposta a receber um cachorrinho ou gatinho, já vai nos ajudar muito”, explica.

De acordo com Fabiana, a Associação Refúgio dos Bichos se responsabiliza pelos gastos durante o tempo em que o animal estiver no lar temporário. “Às vezes a pessoa se oferece para ajudar, já tem outros animais e pode custear a ração para mais um ou dois. Se não for assim, a Associação arca com as despesas com ração e veterinárias”, completa.

Para se candidatar, os interessados precisam entrar em contato com a Refúgio dos Bichos pelo perfil oficial @refugiodosbichos no Instagram ou também pelo celular e whatsapp 67 99883-0418.

Com informações da Prefeitura de Dourados.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram