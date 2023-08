Homem morre após ter cabeça esmagada por caçamba de caminhão

Benjamin Cuellar Encarnação, de 43 anos, morreu, ontem (16), após ter a cabeça esmagada por uma caçamba de caminhão, no Bairro Universitário, em Corumbá, a 427 quilômetros de Campo Grande.

Conforme o Diário Corumbaense, uma testemunha relatou aos policiais que estava produzindo paletes em uma oficina e no momento do acidente, treinava Benjamin para trabalhar na produção, quando a vítima saiu de perto dele. Em determinado momento, ouviu gritos e ao verificar, deparou com a caçamba de um caminhão na cabeça de Benjamin.

Ao perceber que ele ainda estava se mexendo, a testemunha chamou o motorista para levantar a caçamba e de imediato entrou em contato com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

No local, equipes de socorro realizou procedimentos de emergência e encaminhou Benjamin ao pronto-socorro. A vítima acabou morrendo durante o atendimento médico.

O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil como morte a esclarecer.

