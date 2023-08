Prefeitura de Dourados inicia programa de atendimento especializado a pacientes com diabetes

Nesta terça-feira (data), a Prefeitura Municipal de Dourados deu início às atividades do Programa Ambulatorial de Suporte ao Atendimento Especializado (Pasae), voltado para pacientes com diabetes mellitus descompensada ou de difícil controle. A iniciativa é conduzida pela Secretaria Municipal de Saúde (Sems) e pela Coordenadoria de Atenção Especializada.

O Pasae está localizado no Pronto Atendimento Médico (PAM) de Dourados e os pacientes podem ser encaminhados ao programa através do Sistema de Regulação (Sisreg), garantindo um fluxo eficiente de atendimento.

O programa teve início em abril deste ano, com atendimento prioritário aos pacientes com diabetes mellitus descompensado ou de difícil controle que já estavam na fila de espera para atendimento na especialidade de endocrinologia. Em apenas alguns meses de trabalho, a fila foi completamente zerada, o que possibilitou a expansão do serviço para atender novos pacientes com diabetes mellitus.

Os profissionais envolvidos no Pasae compõem uma equipe multidisciplinar composta por médicos, nutricionistas, enfermeiras, psicólogas, farmacêuticas e assistentes sociais. Essa abordagem integrada visa proporcionar aos pacientes uma maior chance de sucesso no tratamento do diabetes mellitus, resultando em uma melhor qualidade de vida ao reduzir as complicações causadas pela doença, como doença renal, perda de visão e amputação de membros.

Para encaminhar pacientes ao Pasae, as unidades de saúde de Dourados deverão atender a critérios específicos estabelecidos pelo programa. Entre eles estão o controle metabólico, medido pela hemoglobina glicada (HbA1C) igual ou superior a 7,5%, pacientes que já foram acompanhados por três meses na Unidade Básica de Saúde (UBS) sem estabilização da glicemia e pacientes com dificuldades na administração de insulina após tentativas de tratamento na UBS.

Ao inserir as informações no Sisreg, as unidades de saúde devem fornecer os resultados da hemoglobina glicada com a data do exame, informações sobre o quadro clínico e tempo de evolução da doença, uso de insulina e medicações antidiabéticas orais, histórico de internações e a presença de Pé Diabético.

O PAM, onde o programa está em funcionamento, está localizado na rua Dr. Vanilton Finamore, 289 – Vila Industrial. O Pasae representa um importante avanço no cuidado e suporte aos pacientes com diabetes mellitus em Dourados, fortalecendo a rede de atendimento especializado e melhorando a qualidade de vida dos pacientes portadores dessa condição.

