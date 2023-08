Agosto Lilás em Dourados: Campanha pela conscientização e combate à violência contra a mulher

Nesta segunda-feira, 7 de agosto, a Prefeitura de Dourados dará início ao “Agosto Lilás”, uma importante campanha que busca promover a conscientização e o enfrentamento à violência contra a mulher em todo o município. A ação de abertura acontecerá às 8h no Centro de Atendimento à Violência Contra a Mulher – Viva Mulher, e marca o início de um mês repleto de atividades voltadas para o diálogo e a busca por igualdade de gênero.

A campanha do “Agosto Lilás” tem ganhado cada vez mais relevância em âmbito nacional, destacando a importância de combater a violência contra as mulheres. A abertura no Viva Mulher será um momento de reflexão e mobilização, trazendo à tona as diversas questões relacionadas ao tema e reforçando o compromisso da administração municipal em enfrentar essa problemática.

O evento contará com uma programação diversificada, que inclui uma série de serviços e atividades para a comunidade. Dentre eles, haverá orientações médicas sobre planejamento reprodutivo e métodos contraceptivos ministradas pela Dra. Isabella Filipini da APS, apresentação dos serviços do Centro de Atendimento à Mulher pela Coordenadora Valquíria do CAM, suporte psicológico pelo Instituto Peroma, aconselhamento jurídico pela OAB e Instituto Mulher, auxílio em questões financeiras e empreendedorismo pelo SEBRAE e SICREDI, serviços de beleza pelo CENAIC e SENAC, além de traduções em espanhol oferecidas por Sofia e Rosana da Associação de Imigrantes Dunamis.

Ao longo de todo o mês de agosto, os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) realizarão reuniões socioeducativas, abordando temas relacionados à prevenção da violência contra a mulher, orientações jurídicas, psicológicas e sociais, além de fomentar a discussão sobre igualdade de gênero. Os Centros de Convivência do Idoso e de Pessoas com Deficiência (PCD) também estão incluídos na programação.

“A abertura do Agosto Lilás é um marco importante em nosso calendário. Esse ano celebramos os 17 anos da Lei Maria da Penha. É um momento de lembrar o progresso conquistado, mas também de reconhecer que ainda há muito a ser feito. Estamos comprometidos em criar um ambiente seguro e igualitário para todas as cidadãs douradenses”, destaca a secretária de Assistência Social, Daniela Hall.

O Viva Mulher, onde ocorrerá a abertura da campanha, está localizado na Rua Hiran Pereira de Matos, 1520 – Vila Mary. A participação de toda a comunidade é fundamental para fortalecer a luta contra a violência de gênero e promover uma sociedade mais igualitária e respeitosa.

Com Informações da Prefeitura de Dourados

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.