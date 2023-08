Xamano Energy Brasil firma parceria com Três Lagoas para investimentos em energia verde

Na manhã desta sexta-feira (04 de agosto), executivos da empresa chinesa Xamano Energy Brasil, integrante do Grupo Medvacca e especializada em tecnologias inovadoras de energia renovável, visitaram a cidade de Três Lagoas em busca de parcerias e oportunidades de investimento. A reunião com as autoridades locais ocorreu na sede da prefeitura e contou com a presença do prefeito Angelo Guerreiro, o presidente da Câmara, Cassiano Maia, e os secretários municipais José Aparecido de Moraes, José Mauro De Grandi e Silvânia Bersani.

A Xamano Energy Brasil faz parte de uma multinacional com sede administrativa em Pequim, Xangai e Hong Kong, e recentemente expandiu suas operações para São Paulo e Brasília. A empresa é conhecida por conectar a tecnologia inovadora da indústria chinesa com as demandas do mercado brasileiro, focando em projetos estruturantes de energia verde e sustentável.

A CEO da Xamano Energy, Cláudia R. Wu, apresentou os projetos em andamento e os planos de investimento em Três Lagoas, que visam implantar um “Ecossistema Eco Parque Educação.” A iniciativa tem como objetivo impulsionar a inovação em energia renovável, descarbonização de cidades e campos, bem como contribuir para o desenvolvimento socioeconômico mundial.

Marcos Alexandre da Silva, Chefe Operacional da empresa no Brasil, enfatizou a honra de estabelecer uma parceria com a Prefeitura de Três Lagoas, destacando a importância do município para os planos de expansão da Xamano Energy.

O presidente da Xamano Biotech Internacional, Wang Wei, ressaltou que a empresa é uma impulsionadora da inovação em energia renovável e busca contribuir para a descarbonização das cidades e campos, visando o desenvolvimento sustentável em nível global.

O prefeito Angelo Guerreiro demonstrou entusiasmo com a oportunidade de parceria e informou que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico já está em busca de um local adequado para a instalação da indústria. Estima-se que o processo de construção leve cerca de dois anos, seguido pelos testes. O prefeito também destacou que tratativas semelhantes estão sendo realizadas com o Governo do Estado.

Por sua vez, o presidente da Câmara, Cassiano Maia, ressaltou a relevância do investimento em energia verde e na produção de amônia verde, especialmente para o setor agrícola local, enriquecendo ainda mais os fertilizantes utilizados na agricultura.

Os projetos da Xamano Energy Brasil são conduzidos através de parcerias com universidades e indústrias chinesas de alta tecnologia, consideradas as mais avançadas do mundo na área de energia renovável. A empresa busca alinhar a expertise e inovação chinesa com as necessidades e potencialidades do mercado brasileiro, impulsionando o desenvolvimento sustentável e a transição para fontes de energia mais limpas e renováveis.

Com informações da Prefeitura de Três Lagoas

