Prefeitura de Corumbá encaminha mais de 370 solicitações de cirurgias eletivas para a Santa Casa

A Prefeitura de Corumbá, por meio do Projeto Opera Corumbá, está trabalhando incansavelmente para reduzir as filas de espera por cirurgias eletivas no município. Desde o início do projeto, foram encaminhadas 373 solicitações de procedimentos para a Santa Casa, instituição hospitalar parceira nessa iniciativa.

Com o intuito de otimizar o atendimento, as cirurgias estão sendo realizadas de acordo com a escala médica, e até o momento, já foram executadas 146 intervenções. Todos os procedimentos encaminhados para a instituição hospitalar passaram por um minucioso processo de triagem, garantindo que os pacientes mais necessitados sejam priorizados.

A secretária adjunta de Saúde, Mariluce Leão, explicou que o Opera Corumbá foi idealizado para atender a demanda reprimida de cirurgias eletivas, que estavam paralisadas no município. Muitas pessoas ainda não haviam entregado a documentação necessária para dar andamento aos processos cirúrgicos. Com o início das operações, as pessoas estão procurando a Central de Regulação para iniciar o processo.

“No início, tínhamos uma fila de espera com 823 pacientes. Hoje, contabilizamos uma fila de 1.475 pessoas aguardando procedimentos cirúrgicos”, detalhou a secretária adjunta de Saúde, ao falar sobre o andamento do projeto.

Mariluce Leão também anunciou que o Município já iniciou a triagem para a execução das cirurgias de catarata, ampliando o escopo de atendimentos. Ela ressaltou que o Opera Corumbá é financiado integralmente com recursos próprios da Prefeitura, porém, o Governo do Estado e a União também sinalizaram apoio financeiro para esse tipo de cirurgia.

“O programa de redução de filas para cirurgias, com recursos estaduais, está prestes a começar. O Município aderiu a essa iniciativa e aguarda apenas a definição da data para iniciar as atividades”, complementou Mariluce Leão.

Para viabilizar o Projeto Opera Corumbá, a Prefeitura destinou o montante de R$ 1.724.401,12 (um milhão, setecentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e um reais e doze centavos), provenientes de recursos próprios. Esse investimento permitirá a realização de 1.082 procedimentos cirúrgicos nas áreas de cirurgia geral (hérnia, vesícula, cistos, entre outros), ginecológica e vascular (varizes).

Em março deste ano, o prefeito Marcelo Iunes assinou o Decreto n° 2.937, criando o Projeto de Redução de Filas em Cirurgias Eletivas. O documento estabeleceu que a Secretaria Municipal de Saúde é responsável pela implantação, gerenciamento, administração e fiscalização dos serviços especializados de cirurgia, incluindo os procedimentos pré e pós-operatórios, a serem oferecidos aos pacientes.

O prefeito Marcelo Iunes destacou a iniciativa inédita na região e expressou a esperança de que a fila de espera seja significativamente reduzida com o projeto em andamento. Além disso, ressaltou que o município continua buscando o apoio do Governo do Estado e da União para a realização de mais procedimentos no local.

“Estamos empenhados em diminuir essa fila de espera que existe atualmente em nossa cidade. Mesmo com o projeto em andamento, não mediremos esforços para buscar recursos junto ao Governo do Estado e à União, a fim de ampliar a quantidade de procedimentos realizados aqui em Corumbá”, afirmou Marcelo Iunes.

Com o Projeto Opera Corumbá em pleno desenvolvimento e com o apoio de diferentes esferas governamentais, a expectativa é que a população tenha um acesso mais rápido e eficiente aos procedimentos cirúrgicos eletivos, proporcionando melhor qualidade de vida e bem-estar aos moradores do município.

Com Informações da Prefeitura de Corumbá