Policia busca proprietários de chácara abandonada por maus tratos a animais

A polícia e a Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal do MS) realizaram uma ação conjunta para verificar maus-tratos em bovinos na região da Chácara das mansões ontem (18), na Capital e se depararam com uma situação lastimável com os animais couro e osso.

No local havia uma casa de alvenaria composta de ampla área externa, sala, cozinha, banheiro social, dois quartos e uma suíte, que apresentava aspecto de abandono, demonstrando a pouca frequência de pessoas. Na propriedade foram encontrados cerca de 85 garrotes entre 08 e 10 meses aproximadamente, das raças gir, holandês e girolando, com indícios de subnutrição, alguns dos quais doentes ou mortos em decorrência de pneumonia, conforme aferição do médico veterinário da IAGRO.

As diligências dos dois órgãos prosseguirão com o objetivo de identificar o proprietário ou arrendatário da chácara e o responsabilizar criminalmente por crime de maus-tratos (art. 32 a Lei 9.605/98), bem como orientá-lo quando às medidas cabíveis de manejo para salvar o rebanho que ainda resta.

