CEM da Capital recebe novos aparelhos que possibilitará aumento de consultas

Ao todo mais de meio milhão de reais foram investidos através de emendas parlamentares para realizar a modernização dos serviços ofertados para a população. “Este é um equipamento de última geração, que irá beneficiar a toda a população, trazendo diagnósticos eficazes para facilitar e direcionar de forma correta o tratamento do paciente”, explica o secretário municipal de saúde, Sandro Benites a respeito do aparelho de endoscopia.

Os exames realizados com o equipamento são fornecidos pelo Centro de Apoio e Diagnóstico Municipal (Cadim), que faz parte do complexo de especialidades.

Foram adquiridos refratores de greens e cadeira oftalmológica, tonômetro – que mede a pressão do globo ocular-, projetor e coluna oftalmológicos, lâmpada de fenda e lensômetro – equipamento que permite a checagem do grau dos óculos.

Com a nova estrutura, as ofertas de consultas passaram a ser, em média, 320 por mês. Havendo ainda a previsão de contratação outro médico oftalmologista, que resultará no dobro de consultas já ofertadas.