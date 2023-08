Prefeitura de Campo Grande amplia plantão de vacinação para crianças e adolescentes aos finais de semana

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), anunciou uma nova estratégia para ampliar a vacinação de crianças e adolescentes na cidade. A partir deste final de semana, seis unidades de saúde estarão abertas aos sábados e três aos domingos. Além disso, dois shoppings também contarão com pontos itinerantes de vacinação durante o final de semana. A iniciativa busca facilitar o acesso às doses do calendário de rotina para os pais e responsáveis que encontram dificuldades em levar seus filhos para vacinar durante a semana.

Mais unidades de saúde abertas aos finais de semana

A Superintendente de Vigilância em Saúde, Veruska Lahdo, explicou que todas as doses do calendário de rotina estarão disponíveis nos pontos de vacinação abertos aos sábados e domingos. A medida visa atender especialmente as crianças e adolescentes, cuja cobertura vacinal tem reduzido anualmente. Com a abertura de mais unidades de saúde aos finais de semana, a intenção é facilitar o acesso às vacinas para as famílias que têm compromissos durante a semana e, por isso, encontram dificuldades em levar seus filhos para vacinar.

Apoio dos shoppings como ferramenta eficaz

Uma das estratégias adotadas pela Sesau é contar com o apoio de shoppings, que são locais frequentados pelas famílias durante os finais de semana. Dessa forma, as famílias podem aproveitar seus passeios para atualizar as cadernetas de vacinação das crianças, garantindo a imunização necessária. Os shoppings que participarão dessa iniciativa são o Norte Sul Plaza e o Bosque dos Ipês, que terão pontos de vacinação itinerantes em horários específicos aos sábados e domingos.

Rodízio nas unidades de saúde

Com o intuito de atender todas as regiões da cidade, a Sesau adotará um sistema de rodízio nas unidades de saúde abertas aos finais de semana. Ao final de cada semana, a secretaria divulgará quais serão os locais que funcionarão no sábado e domingo. Essa medida visa garantir que todas as regiões da cidade sejam contempladas com a ampliação do plantão de vacinação.

Horários de funcionamento

Neste sábado (05), das 7h às 17h, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Dona Neta, 26 de Agosto e Aero Rancho, assim como as Unidades de Saúde da Família (USFs) Moreninhas, Estrela Dalva e Noroeste estarão em funcionamento para a vacinação. No domingo (06), as USFs Estrela Dalva e Noroeste e a UBS Aero Rancho oferecerão a vacinação no mesmo horário.

Nos shoppings, o horário de funcionamento será das 10h às 18h no sábado, e no domingo, a vacinação acontecerá das 10h às 18h no Norte Sul Plaza e das 11h às 19h no Bosque dos Ipês

Com Informações da Prefeitura de Campo Grande

