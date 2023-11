Exporã retoma e se firma como principal festa do agronegócio na fronteira de MS com o Paraguai

A cidade de Ponta Porã, localizada na fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraguai, voltou a se encher de orgulho e celebração com o retorno da Exporã, a Feira Agropecuária do município. O evento, que havia sido interrompido por cinco anos devido à pandemia da covid-19 e outros desafios, renasceu com ousadia e determinação do presidente do Sindicato Rural, Guilherme Cabral. A retomada da Exporã conta com o apoio decisivo do Governo de Mato Grosso do Sul, que vê na feira uma oportunidade para fortalecer a economia, gerar renda e impulsionar o agronegócio na região.

A ressurgência da Exporã

O evento foi oficialmente aberto pelo vice-governador José Carlos Barbosa, representando o governador Eduardo Riedel, que destacou a importância da realização da feira após um período de dificuldades. O sentimento de falta dessa realização era palpável na população, e a retomada foi recebida com entusiasmo por empresários, investidores e moradores.

O apoio do Governo

O Governo do Estado é o principal parceiro da Exporã, reconhecendo o potencial da feira agropecuária para promover o desenvolvimento econômico da região. Com cerca de 100 expositores, a feira reúne revendedores de veículos, máquinas e equipamentos agrícolas, além de oferecer um espaço dedicado à produção e comercialização do artesanato local, o que impulsiona centenas de pequenos e pequenas empresárias.

Para o vice-governador Barbosinha, essa parceria fortalece a geração de renda e cria alternativas de negócios para um segmento expressivo da economia. A infraestrutura também é vista como aliada principal para o desenvolvimento regional, e Barbosinha lembrou da importância de projetos como a inclusão de uma ferrovia ligando Ponta Porã à capital, visando impulsionar o agronegócio e ampliar as possibilidades de exportação para o Pacífico.

Parcerias

Durante a cerimônia de abertura, o vice-governador cumprimentou o prefeito Eduardo Campos e o presidente da Famasul, Marcelo Bertoni, que também preside o Conselho do Sebrae no Estado, pelo engajamento e apoio à realização do evento. Essas parcerias foram essenciais para garantir que a Exporã pudesse ser retomada e se firmasse como a principal festa do agronegócio na fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai.

Compromisso contínuo

Barbosinha reforçou a garantia do governador Eduardo Riedel de que Ponta Porã sempre contará com o apoio do governo para a realização de eventos como a Exporã. O reconhecimento da importância histórica dessa região pioneira na fronteira é evidente, e o compromisso é assegurar que a cidade e seus habitantes continuem a se orgulhar do desenvolvimento alcançado e das tradições cultivadas.

