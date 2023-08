O bairro Jardim das Nações em Campo Grande foi palco da captura de um homem de 29 anos que estava evadido desde março de 2022.

Contra ele havia um mandado de prisão em decorrência de condenação pelos crimes de homicídio qualificado e tráfico de droga.

Agora retorna ao sistema penitenciário para continuidade do cumprimento da pena.

