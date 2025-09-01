Prefeitura convoca médicos temporários para reforçar atendimento na rede de saúde da Capital

A Prefeitura de Campo Grande publicou, nesta segunda-feira (1°), no Diogrande (Diário Oficial da Capital), novo edital convocando profissionais médicos inscritos no cadastro temporário da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde). O documento substitui a versão divulgada em 27 de agosto, que havia apresentado erros.

De acordo com a publicação, os contratados terão carga horária entre 24 e 40 horas semanais. A convocação contempla médicos da família e comunidade (5), ambulatoriais (32), psiquiatra (1), infectologista (1), especialistas em saúde mental (5) e clínicos gerais (14). Também foram chamados quatro profissionais que estavam em licença e devem retomar suas atividades.

O processo de apresentação será conduzido pela Divisão de Medicina da Sesau, na sede da Superintendência de Gestão do Trabalho em Saúde, localizada na Rua Bahia, nº 280, Centro.

Os convocados devem comparecer no dia e horário definidos, portando documentos e declarações obrigatórias, como:

Declaração de Acúmulo ou Não de Emprego/Cargo Público;

Declaração de Bens;

Declaração de Ficha Limpa;

Ficha de Dados Pessoais;

Autodeclaração de Tipagem Sanguínea e Raça ou Cor.

A prefeitura alerta que a ausência no prazo estabelecido será considerada desistência da vaga. Dúvidas podem ser esclarecidas diretamente com a Divisão de Medicina pelo WhatsApp:(67) 99979-9910

