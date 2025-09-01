Colégio Militar abre inscrições com 10 vagas para Campo Grande nesta segunda-feira (1º)

Começaram nesta segunda-feira (1º) as inscrições para o processo seletivo dos Colégios Militares em todo o Brasil. Em Campo Grande, estão disponíveis apenas dez vagas destinadas ao 6º ano do Ensino Fundamental. Neste ano, não haverá seleção para o Ensino Médio na unidade da Capital.

No país, o Exército, por meio do Departamento de Educação e Cultura, oferta 420 vagas distribuídas em 15 cidades. Para concorrer ao 6º ano, o estudante deve estar cursando ou já ter concluído o 5º ano do Ensino Fundamental. Já para o 1º ano do Ensino Médio, quando houver disponibilidade, é exigida a conclusão do 9º ano.

O edital também define critérios de idade. Para ingresso no 6º ano, por exemplo, candidatos nascidos entre 1º de janeiro e 31 de março de 2015 precisam ter menos de 12 anos em 1º de janeiro de 2026 ou completar 10 anos até 31 de dezembro de 2026. Já os nascidos entre 1º de abril e 31 de dezembro de 2014 devem ter menos de 13 anos em 1º de janeiro de 2026 ou completar 11 anos até 31 de dezembro de 2026.

As inscrições seguem até 2 de outubro de 2025, com taxa de R$ 95,00. Quem deseja solicitar isenção deve fazer o pedido até 15 de setembro, diretamente no Colégio Militar, apresentando documentos que comprovem a situação socioeconômica.

Em Campo Grande, o Colégio Militar está localizado na Avenida Presidente Vargas, número 2.800, no bairro Santa Carmélia.

